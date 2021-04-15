ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с днем рождения.

В поздравительном адресе говорится:

«Сердечно поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения. Высокий профессионализм, принципиальность, умение эффективно решать самые сложные задачи снискали Вам высокий почет и уважение. Вы прикладываете все усилия для улучшения качества жизни каждого гражданина своей страны. Сегодня Приднестровье успешно развивается во всех сферах. Дружеские взаимоотношения между нашими республиками развиваются и наполняются новым содержанием. Глубоко убежден, что существующие взаимоотношения будут и в дальнейшем укрепляться и динамично развиваться на благо наших народов».

Бжания пожелал Красносельскому крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком государственном посту.

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Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с днем рождения.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Вадим Николаевич! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

За время Вашей деятельности на посту Президента Приднестровской Молдавской Республики Вы проявили себя как настоящий лидер своей страны. Ваша работа на благо народа, забота о сохранении мира и межнационального согласия в Приднестровской Молдавской Республике способствуют приумножению ее экономического потенциала и обеспечению стабильности государственного развития.

Вы много сделали для укрепления дружественных отношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, а также внесли большой вклад в развитие сотрудничества Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

Уважаемый Вадим Николаевич, искренне дорожу и нашими теплыми личными отношениями и от всей души желаю Вам успехов в достижении всех намеченных целей, крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким».

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс