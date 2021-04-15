РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СООБЩА

Очамчырский район

Президент РА Аслан Бжания представил активу Очамчырского района нового исполняющего обязанности главы районной Администрации Беслана Бигвава, сообщает пресс-служба главы государства.

Беслан Владимирович Бигвава был назначен на эту должность Указом Президента 12 апреля 2021 года.

Указ главы государства зачитал руководитель президентской Администрации Алхас Квициниа.

Президент охарактеризовал нового руководителя как опытного и профессионального работника. Аслан Бжания нацелил Б.Бигвава на результат, призванный улучшить социально-экономическое положение в районе.

«Пришло время созидать. Давайте начнем с чистоты», – сказал Президент.

Аслан Бжания призвал абжуйцев в преддверии курортного сезона провести «генеральную уборку» территории, в особенности вдоль центральной трассы. Президент отметил, что в этом году ожидается большой поток туристов, в том числе и в Восточную Абхазию. В районе уже реализуется очень серьезный инвестиционный проект – база отдыха в селе Тамыше.

Глава государства отметил, что реализация инвестпроекта в Тамыше берет начало с его встречи с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

«На встрече с Президентом России 12 ноября 2020 года в Сочи я попросил его оказать содействие в привлечении крупного российского бизнеса к реализации проектов в Абхазии. И сегодня один из проектов уже находится на стадии реализации», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в течение пяти лет не предусматривалось финансирование очистки придорожной инфраструктуры. «Но ее обязательно нужно привести в порядок, – сказал Президент. – Более того, строительство вдоль трассы должно обязательно согласовываться».

«Должен быть единый стиль с национальным колоритом. Все что уже построено – изменить сложно, но отныне все строительные работы будут вестись по согласованию. Будет принята единая концепция строительства вдоль трассы. Это не значит, что мы кому-то что-то станем запрещать. Это означает, что мы подходим к этому вопросу вдумчиво», – отметил Аслан Бжания.

Президент особо подчеркнул, что одна из важных задач государства – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие экономики страны.

«Нам нужны серьезные инвестиции. В районе огромное количество пустующих земель, не дающих никакого экономического эффекта. Речь не идет о продаже земли, речь идет о ее эффективном использовании», – подчеркнул Президент.

Исполняющей обязанности главы Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава поблагодарил Президента за оказанное доверие.

«Я понимаю, что работа в районе будет достаточно сложной, поэтому очень надеюсь на поддержку сотрудников Администрации и актива района. А я в свою очередь постараюсь сделать все от меня зависящее. Впереди много сложных дел и задач, которые мы будем решать сообща», – сказал Б. Бигвава.

Номер: 30-31Выпуск: 4034-4035Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс