Спортивные анонсы

С 23 по 26 апреля 2021г. команда г. Сухума по дзюдо в количестве шести человек командируется в г. Москву, для участия в XI Международном турнире по дзюдо «Весенние надежды».

Тренируют и сопровождают команду Аристава Б. Р. и Адлейба С. Б.

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С 23 по 25 апреля 2021г. в связи с проведением первенства МО по баскетболу среди девушек 2009-2010 г.р. и моложе, посвященного Дню Весны и Труда, команда г. Сухума командируется в г. Лабинск.

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С 15 по 30 апреля 2021г. команда г. Сухума по боксу в количестве двух человек командируется в г. Анапу для участия во Всероссийских международных, физкультурных и тренировочных мероприятиях Федерации бокса.

Тренер команды – Авидзба Д. Р.

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С 23 по 26 апреля 2021г. команда г. Сухума по каратэ-до Шотокан Казе Ха в количестве восьми человек командируется для участия в соревнованиях Кубка России в Тульскую область.

Тренер команды – Абухба А.И.

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С 1 по 9 мая 2021 г. команда г. Сухума в количестве двух человек командируется на первенство России по боксу среди девочек 13-14 лет (2007-2008 г.р.) и девушек 15-16 лет (2005-2006 г. р.) в г. Ульяновск.

Тренер – Авидзба Д. Р.

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум