Итоги чемпионата России по шахматам среди детей «Первая лига»

Завершился чемпионат России по шахматам «Первая лига» среди детей, проходивший в п. Лоо Краснодарского края.

При поддержке Государственного Комитета РА по делам молодежи и спорту в турнире приняли участие юные шахматисты из Абхазии – Багателия Нестор, Халбад Даниил, Лаквитава Сарида.

Лучший результат среди абхазских шахматистов показал Багателия Нестор (9 лет), набравший 5,5 очка из 9. Это в возрастной категории до 11 лет – 30-е место среди 220 участников, что позволило Нестору увеличить рейтинг ФИДЕ.

Остальные наши участники оказались в середине турнирной таблицы.

Среди мальчиков до 15 лет чемпионат России по шахматам «Первая лига» стартует 20 апреля 2021г., в котором примет участие чемпион Абхазии 2019 года Кварацхелия Тристан.

К.ТУЖБА, президент Федерации шахмат РА

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: спортАвтор: К.ТУЖБА, президент Федерации шахмат РА