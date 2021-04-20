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Итоги чемпионата России по шахматам среди детей «Первая лига»
Завершился чемпионат России по шахматам «Первая лига» среди детей, проходивший в п. Лоо Краснодарского края.
При поддержке Государственного Комитета РА по делам молодежи и спорту в турнире приняли участие юные шахматисты из Абхазии – Багателия Нестор, Халбад Даниил, Лаквитава Сарида.
Лучший результат среди абхазских шахматистов показал Багателия Нестор (9 лет), набравший 5,5 очка из 9. Это в возрастной категории до 11 лет – 30-е место среди 220 участников, что позволило Нестору увеличить рейтинг ФИДЕ.
Остальные наши участники оказались в середине турнирной таблицы.
Среди мальчиков до 15 лет чемпионат России по шахматам «Первая лига» стартует 20 апреля 2021г., в котором примет участие чемпион Абхазии 2019 года Кварацхелия Тристан.
К.ТУЖБА, президент Федерации шахмат РА
Номер: 32-33
Выпуск: 4036-4037
Рубрика: спорт
Автор: К.ТУЖБА, президент Федерации шахмат РА