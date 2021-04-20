ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЭМУХВАРИ

95 лет

Николай Григорьевич Эмухвари – человек, хорошо известный как медицинской, так и спортивной общественности Абхазии. Сотни пациентов благодарны ему за исцеление. Его плодотворная деятельность на ниве здравоохранения была отмечена медалью «За доблестный труд», званием «Заслуженный врач Абхазии» и «Отличник здравоохранения СССР». О достижениях же на спортивной арене свидетельствуют его звания заслуженного тренера Абхазии и Грузинской ССР, Почётного судьи СССР и судьи международной категории.

Н.Г. Эмухвари родился в 1926 году в г. Сухуме. По окончании школы поступил в Одесский медицинский институт. Завершив учебу, возвращается в родной город и окунается в работу – в начале хирургом Сухумской городской, а затем Республиканской больницы. Им создаётся первое в Абхазии отделение проктологии. Он становится главным хирургом-проктологом Минздрава республики. Проявляются в нём и большие изобретательские способности – Николай Григорьевич – автор 14 зарегистрированных изобретений, успешно используемых и сегодня в проктологии, ортопедии и травматологии. Им опубликовано 8 научных работ. Вся его более чем полувековая медицинская деятельность отмечена добросовестным служением этому благородному делу, для которого он не жалел сил и энергии. Ему было присуще постоянное чувство тревоги и заботы о своих пациентах. Не раз он возвращал больному не только трудоспособность, но и жизнь. Пятидесятилетний путь Николая Эмухвари, заслуженного врача Абхазии, отмечен самой высокой наградой – любовью и уважением его пациентов.

Николай Григорьевич был человеком, который оставил нам немало ярких эпизодов из своей жизни. Прежде всего, он был врачом по призванию, хотя иначе и быть не должно, но ведь бывает. Разносторонность интересов и неуемная энергия позволяли Николаю Эмухвари успешно совмещать врачебную деятельность со спортом.

Физическая культура и спорт всегда занимали особое место в его жизни. Именно в них он видел союзников в борьбе за здоровье человека. Спортом он начал заниматься ещё в детские годы. Футбол, волейбол, лёгкая атлетика, водные виды спорта. Уже в школе он становится перворазрядником по многим дисциплинам, а в плавании сумел выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Но особый талант Эмухвари проявил будучи студентом мединститута, когда в гребле на байдарках и каноэ стал серебряным призёром чемпионата СССР. Вернувшись в родную Абхазию, Николай с присущим ему энтузиазмом, став общественным тренером, создает первую в республике секцию гребли и парусного спорта. За эти годы свыше 700 юных спортсменов выходили под его руководством в море на тренировки. Трое из них стали чемпионами Советского Союза, 40 – чемпионами Грузии, многие – призерами Спартакиады народов СССР и ЦС «Динамо». Тренер высшей школы спортивного мастерства Николай Эмухвари успешно сочетал тренерскую работу с судейством. В шести чемпионатах мира и Европы участвовал он в качестве арбитра. И как итог – высокое звание судьи международной категории и диплом президента международной федерации гребли в 1969 году. Следует отметить, что Эмухвари, первый арбитр международной категории, удостоенный этого звания как в Абхазии, так и в Грузии. А в 1980 году на Олимпийских играх в Москве ему было доверено быть главным арбитром в этом виде спорта, после чего ему была вручена медаль за отличное судейство и вклад в Олимпийское движение. Награду Николай Эмухвари получил из рук Президента Международного Олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча.

Являясь председателем Федерации гребли республики, Николай Григорьевич многое сделал для развития и популяризации этого вида спорта. Долгие годы сборная Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ не имела возможности проводить в зимний сезон тренировки на открытой воде. Климатические же условия Абхазии позволяли это. Идея открыть базу в посёлке Речхи на Гальском водохранилище принадлежала именно Николаю Эмухвари. Она была поддержана в Спорткомитете СССР, и в 1973 году на территории Абхазии вступила в строй первая гребная олимпийская база Советского Союза. Дорожки самых знаменитых регат для ведущих гребцов страны начинались именно на Гальском водохранилище. Именно отсюда на протяжении четверти века отправлялась за олимпийскими медалями сборная СССР. И тем приятнее, что маленькая толика в тех медалях принадлежит и нашему соотечественнику – Николаю Григорьевичу Эмухвари.

Родные и друзья

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: обществоАвтор: Родные и друзья