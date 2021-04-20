ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Дгамш» сообщает о самоликвидации на основании решения от 14.04.2021 г. собрания участников ООО «Дгамш».

По всем вопросам обращаться по телефону: 775-45-51.

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ООО «Табак Евро Торг» сообщает о ликвидации фирмы на основании решения № 1 от 9.03.2021 г.

Кредиторы могут обращаться с претензиями в течение 2-х месяцев по адресу: Гагрский район, переулок Курортный, д.3 «А», телефон: 994-04-03.

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: обществоАвтор: ООО «Дгамш», ООО «Табак Евро Торг»