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АБХАЗСКИЕ СЕМЬИ ЗА РОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 100 000 РУБЛЕЙ 20.04.2021

АБХАЗСКИЕ СЕМЬИ ЗА РОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 100 000 РУБЛЕЙ

На втором этаже здания, расположенного по улице Званба, №9, с марта 2021года заработал отдел демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики. Раньше единовременными выплатами абхазским семьям за рождение третьего и последующего ребенка занимался благотворительный некоммерческий фонд «Азхара». Теперь проект «Азхара» передан Министерству по репатриации. Руководитель отдела Читанава Анжела рассказала о компетенциях и существующих программах Министерства социального обеспечения и демографической политики.

В этом году программа развития демографии будет выплачивать многодетным семьям по 100 000 рублей за третьего ребенка и последующих. Проект осуществляется в рамках целевой программы «Развитие демографии 2021», которая была утверждена постановлением Кабинета Министров в марте текущего года. Источником финансирования является Фонд репатриации. Эта программа развития демографии работает только для абхазских семей, направлена на стимулирование демографической ситуации в стране. Поступило уже 68 заявок от семей.

Милана ЖИБА


Номер:  32-33
Выпуск:  4036-4037
Рубрика:  политика
Автор:  Милана ЖИБА

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