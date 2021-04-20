АБХАЗСКИЕ СЕМЬИ ЗА РОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 100 000 РУБЛЕЙ

На втором этаже здания, расположенного по улице Званба, №9, с марта 2021года заработал отдел демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики. Раньше единовременными выплатами абхазским семьям за рождение третьего и последующего ребенка занимался благотворительный некоммерческий фонд «Азхара». Теперь проект «Азхара» передан Министерству по репатриации. Руководитель отдела Читанава Анжела рассказала о компетенциях и существующих программах Министерства социального обеспечения и демографической политики.

В этом году программа развития демографии будет выплачивать многодетным семьям по 100 000 рублей за третьего ребенка и последующих. Проект осуществляется в рамках целевой программы «Развитие демографии 2021», которая была утверждена постановлением Кабинета Министров в марте текущего года. Источником финансирования является Фонд репатриации. Эта программа развития демографии работает только для абхазских семей, направлена на стимулирование демографической ситуации в стране. Поступило уже 68 заявок от семей.

Милана ЖИБА

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: политикаАвтор: Милана ЖИБА