ЗНАНИЯ ПЛЮС ОПЫТ. СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ

В АРСМИРА состоялась встреча с основателем перепелиной экофермы, предпринимателем, председателем Ассоциации сельхозпроизводителей Денисом Соломко: «Как и многие хорошие идеи, организация возникла совершенно спонтанно – из проблем, с которыми столкнулись в ходе создания своего собственного хозяйства. Некоторые вещи можно решать вместе, у предпринимателей занимающихся одной деятельностью, схожие проблемы. Нехватка нужных ресурсов и опыта сподвигла создать такую структуру, где можно было бы координировать свои действия, делиться опытом, помогать друг другу». Основная задача Ассоциации – взаимопомощь предпринимателей, в том числе и с выходом на рынок. Если есть желание выйти на российский рынок и закрепиться в конкурентной среде, объемы производства должны быть стабильными. Сейчас сельское хозяйство стало технологичным. Мир шагнул вперед, и Абхазия в свою очередь должна не отставать. Сейчас в Ассоциацию входят около 10 сельских хозяйств, среди них и птицеводческие, и животноводческие, и овощеводческие.

Также предприниматель рассказал о своей деятельности, о проблемах на своем пути. Это семейное хозяйство, перепелиная ферма, реализованная идея отца Дениса. Все началось с увлекательного хобби его отца, которое постепенно начало расти и пользоваться спросом. Так пришла идея начать свое дело. Этот продукт оказался весьма востребованным на нашем рынке, так как мясо перепелок очень полезно. На сегодняшний день это одна из крупнейших ферм в Абхазии, все процессы автоматизированы – от поддержания микроклимата до процесса приема корма. Сегодня на рынке присутствуют яйца, мясо и копченая продукция в вакуумной упаковке для большей сохранности. В ценовой категории сложно конкурировать с импортной продукцией, так как цены дешевле, но по качеству уступают. Также предприниматель сказал, что их ферма является демонстративной площадкой для начинающих фермеров. Члены Ассоциации в качестве логотипа планируют изобразить лик богини плодородия Джаджа, что будет весьма символично.

Основными целями и задачами АСПА (Ассоциация сельхозпроизводителей Абхазии) являются: создание условий для успешной хозяйственной деятельности местных сельхозпроизводителей, развитие и укрепление фермерского движения, защита общих интересов фермерских хозяйств, организация и создание кооперативов с целью оптимизации производственного процесса, а также привлечение внимания общества и власти к проблемам малых форм хозяйствования, оказание помощи начинающим фермерам, содействие повышению качества жизни в селе.

Милана ЖИБА

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: экономикаАвтор: Милана ЖИБА