С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ…

Юбилей

Я хочу рассказать об интересной судьбе одной женщины. Она прожила большую часть жизни в Абхазии. Родилась на Украине, в Ворошиловграде, где застала её семью Великая Отечественная война. Среднюю школу она закончила в Белгороде. Потом семья переехала в Абхазию в Сухум. Здесь она окончила Сухумский Госпединститут. Зовут её Евгеньева Алевтина Леонидовна. Наверное, я бы никогда не узнал о ней, если бы не дружил с её сыном Валентином Нюшковым, с которым я работаю долгое время в наших научных учреждениях, человеком воспитанном, порядочным.

В 1957 г. Министерство просвещения автономной республики направило молодую учительницу преподавателем русского языка и литературы в мою родную Аймарскую неполную среднюю школу Очамчирского района. Её поселили в семье Кукуи и Сукрины Джопуа. Их сын – известный драматург, актёр Рушни Джопуа. Кукуя и Сукрина стали для Алевтины Леонидовны впоследствии родными и близкими людьми. Она их полюбила.

Рядом с двором Кукуя и Сукрины был двор Уанки и Тины Джопуа – моих родителей. Алевтина Леонидовна довольно часто бывала у нас дома. Я поделился воспоминаниями о ней с моим отцом. Он вспомнил молодую русскую учительницу, рассказывал, как её все в селе любили и очень уважали и, когда она уехала, очень сожалели.

Я заинтересовался этой историей, поскольку она переплетается с историей моей семьи, и попросил Алевтину Леонидовну написать воспоминания. Я очень ей благодарен за её отзывчивость, за то, что она приняла мою просьбу и написала их, за её теплое отношение к моим родителям и к нашим односельчанам.

Моего отца она характеризует высоким молодым человеком, очень серьёзным, строгим, ироничным. С ним было интересно беседовать. Мою маму – красивой молодой женщиной, очень приветливой и доброй. Они много трудились, поэтому у них всё было ухожено и опрятно: двор – большой, зеленый, небольшой дом, отмечает она. Я, мои братья и сёстры были малышами, и она помнит нас такими.

Она очень тепло отзывалась о семье Рушни с благодарностью и восторгом, дружила с его супругой Ардой. Алевтина Леонидовна также была знакома с родными известных поэтов и лично с ними Алексеем и Чичико Джонуа (Джопуа). Бывала у них в гостях.

Из её воспоминаний хочу привести такой эпизод о женитьбе Рушни Джопуа и Арды Лакоба: «Рушни привёл домой невесту. И мне посчастливилось увидеть с самого начала и до конца абхазскую свадьбу и даже принимать в ней участие. Вдоль всего большого двора был накрыт шатёр, внутри были расставлены длинные столы и скамейки. Гостей собралось много из разных мест Абхазии. Невесту привезли, когда уже стемнело. Это была Арда Лакоба (её провели в дом под кинжалами, при этом мужчины пели). Она, нарядно одетая, стояла в комнате под прозрачным шарфом. Вокруг неё были девушки и женщины из родственников. Гости подходили, знакомились с невестой и дарили деньги и подарки. А Рушни в это время в маленькой комнатке (в соседней) вместе с друзьями справлял «мальчишник» за накрытым маленьким столиком. Свадьба была до утра. Было много тостов. Женщины сидели за отдельным столом. Утром ещё были поздравления, а потом гости разъехались».

«Арда была очень милой, хорошенькой девушкой, очень доброй и весёлой, улыбчивой (я и сейчас помню её улыбку). Мы с ней стали близкими подругами».

Мне приятно, что моё родное село Аймара и мои односельчане оставили в сердце Алевтины самые добрые воспоминания на всю жизнь.

Незаметно пролетели два года, и молодая учительница уехала в Сухуми. К ней подошли старейшины и сказали, что довольны её работой и её отношением к детям, и просили остаться и продолжить работу. Алевтина Леонидовна была тронута таким отношением, горячо их поблагодарила, сказала, что ей нужно было уезжать. В это время её включили в штат учителей сухумской горской школы №10. Позднее она работала ещё 10 лет в сухумской школе №14. Потом она вышла замуж. Родила двоих сыновей. Старшего сына – Аркадия (мой тёзка) хорошо знал мой друг Гарик Сангулия. О нём он уважительно отзывался как о очень порядочном человеке, чутком, внимательном и добром (к сожалению, сейчас его нет в живых). Жил и работал во Владимире. У Аркадия остался сын, который сейчас учится на философско-религиоведческом факультете Владимирского госуниверситета. Младший сын Валентин занимается проблемами исследования истории и культуры древней Абхазии. Защитил кандидатскую диссертацию в 2012 г. Успешно работает в Абхазском институте гуманитарных исследований и в Абхазском государственном музее. Имеет много работ по истории, археологии, этнографии абхазов. Сейчас Алевтина Леонидовна на пенсии.

От себя хочу поздравить Алевтину Леонидовну с юбилеем. Пожелать ей здоровья, долгих лет безоблачной красивой жизни.

Аркадий ДЖОПУА, кандидат исторических наук

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: обществоАвтор: Аркадий ДЖОПУА, кандидат исторических наук