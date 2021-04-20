ДАВНЯЯ ДРУЖБА

Русский мир

Атаманы Гулрыпшского и Гагрского отделов во главе с войсковым атаманом Черноморского казачьего войска из Абхазии, членом Общественной палаты Вадимом Мироненко с дружественным визитом посетили город Крымск, где прошла встреча с атаманом Таманского отдела кубанского казачьего войска Иваном Безуглым и заместителем атамана Таманского отдела кубанского казачьего войска Олегом Кобылинским, а также атаманом Крымского районного казачьего общества Таманского отдела кубанского казачьего войска – Сергеем Гричаненко.

В ставке атамана в дружественной атмосфере обсуждались насущные вопросы казачества и обстановка в мире в целом. Напомним, что Черноморское казачье войско Абхазии давно взаимодействует с казаками и атаманами Таманского отдела: это гуманитарные и иные вопросы, направленные на объединение казачества, братства и дружбы между войсками. Так и в прошлом году, когда всех нас настигла пандемия, атаман казачества Абхазии В. Мироненко обратился к ряду организаций оказать помощь. Первым откликнулся заместитель атамана Таманского отдела Олег Кобылинский. И мы также не оставались в стороне, оказывали совместную помощь детям и пожилым людям и участвовали в ликвидации последствий наводнений в городе Крымск в июне 2012 г.

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска приехал в Крымск не с пустыми руками. В.Мироненко узнал, что хотя уже прошло семь лет, как Крым вернулся в родную гавань, непосредственные участники Крымской весны не награждены. Он связался с заместителем атамана Таманского отдела О. Кобылинским и запросил список атаманов, участников Крымской весны, затем написал представление на имя депутата Народного Совета Республики Крым, председателя Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым А. Мартояна с просьбой вручить награды «5 лет Крымской весне».

Награды получили: атаман Иван Васильевич Безуглый, казачий полковник Перваков Николай Семёнович, заместитель Атамана Кобылинский Олег Адамович, казачий полковник Савотин Сергей Юрьевич, есаул Гричаненко Сергей Анатольевич, войсковой старшина Котенок Юрий Петрович, войсковой старшина Джерелевский Борис Анатольевич, войсковой старшина Плотников Валерий Александрович, войсковой старшина Светличный Виктор Георгиевич.

Также были награждены медалью «За благотворительность и милосердие» ещё два человека, которые вот уже семь лет помогают братскому Донбассу: Гавагина Лариса Борисовна и Заднепровский Юрий Александрович.

Поздравляем от души наших братьев-казаков с заслуженной наградой.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии