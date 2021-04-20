КРУГЛЫЙ СТОЛ – В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ

В Союзе журналистов РА

Союз журналистов Абхазии провел круглый стол в память о журналисте Викторе Квеквескири. 12 апреля исполнилось 70 лет со дня его рождения.

Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, открывая встречу, отметил, что свой путь в абхазскую журналистику В.Квеквескири начал совсем молодым, в 70-е годы прошлого столетия, когда работал шахтером на одной из угледобывающих шахт г.Ткуарчала. В те же годы он начинает пробовать свои силы и в стихосложении. И это неудивительно, поскольку журналистика всегда тесно связана с литературой и публицистикой, в обеих сферах требуется мастерски владеть словом, уметь четко и ясно выразить то, о чем хочется сообщить читателям, к каким проблемам требуется привлечь их внимание.

Начинал В.Квеквескири с сотрудничества с областной газетой «Апсны Капш» в качестве внештатного автора, затем стал собственным корреспондентом издания по Ткуарчалу. У него был индивидуальный стиль в освещении тех или иных проблем, с которыми сталкивалось абхазское общество в разные периоды своего развития. Вызывали неподдельный интерес критическое мышление и оценка фактов и информации в его публикациях.

Особую роль в его журналистской судьбе сыграла работа в Восточном регионе республики, находившемся в информационной и экономической блокаде в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. После войны В.Квеквескири более 25 лет работал редактором общественно-политического отдела газеты «Апсны», являлся парламентским корреспондентом.

Заслуженный журналист Республики Абхазия Виктор Квеквескири был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Своими воспоминаниями о совместной с В.Квеквескири работе поделились: председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу, журналисты Владимир Хашба, Мадона Квициния, Эдуард Квирая, Заира Цвижба, Зураб Аргун, фоторепортер Владимир Попов, телеоператор Торнике Амичба.

***

Имя Виктора мне было известно очень давно – задолго до нашего личного знакомства. Еще в 70-80-х гг. прошлого века его стихи, на которые я обратил особое внимание, печатались в разных изданиях, в том числе и в газете «Советская Абхазия». Несколько раз наши стихотворения публиковались на одной и той же литературной странице.

Потом, когда мы начали работать в одном здании по улице Званба, где находились наши учреждения, нас познакомил поэт Сергей Агындиа.

Как-то я попросил у Виктора несколько стихотворений для газеты «Литературный Амшен» и перевел их на армянский язык.

В последние годы мы виделись каждый день, так как наши кабинеты находились рядом. Часто заходили друг к другу, обменивались свежими газетами, новостями. В это время Виктор очень активно переводил мои произведения – как стихи, так и прозу – на абхазский язык, которые опубликовались в газете «Апсны» и журнале «Алашара».

Последний раз я видел Виктора в Сухумской горбольнице, где лечился в кардиологическом отделении. Встретились во дворе, я поинтересовался его здоровьем. Виктор ничего не ответил, только махнул рукой и ушел медленным шагом.

Через день мой сын сообщил, что Виктор умер.

Так и остался он в моей памяти – медленно уходящий в Вечность.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии, Артавазд САРЕЦЯН