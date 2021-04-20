НА ОБЪЕКТАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Социальные вопросы

В середине апреля в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Делегацию встретили вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган и председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.

Цель визита – осмотр объектов Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В сопровождении главы Администрации Гагрского района Юрия Хагуш и начальника УКС Тимура Агрба делегация посетила ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры, восстанавливаемых на средства российской инвестиционной Программы. Первыми стали парк принца Ольденбургского и Колоннада. Восстановительные работы на объектах осуществляются в рамках мероприятия «Развитие города Гагра как курортно-туристического центра».

Порядка 6,5 млн рублей было направлено на укрепление фундамента Колоннады на первом этапе. Еще 17,4 млн рублей было заложено на полную реставрацию всей колоннады. В 2020 году ремонт был завершен. Объект введен в эксплуатацию.

Далее делегация проследовала на набережную Гагры и в парк принца Ольденбургского. Начальник УКС сообщил, что капитальный ремонт набережной протяжностью 1,5 км практически завершен.

На данный момент выполнен комплекс работ: капитальный ремонт водных резервуаров, фонтанов; капитальный ремонт каналов; восстановлена берегозащитная стена набережной; восстановлена набережная (покрытие, бордюры); дренажная система парка с устройством колодцев; энергоснабжение и освещение территории парка.

По проекту стоимость ремонтных работ на набережной и в парке составляет 71 млн рублей. Однако пока профинансировано лишь 39 млн рублей.

«Плитка уложена практически до конца набережной. Осталось завершить небольшой участок. Положить плитку планируется и на территории самого парка. Также в парке осталось установить лавочки и урны, довести до конца работы по освещению и озеленению, посадить новые деревья и привести в порядок старые насаждения», – сказал Агрба.

На данный момент работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования мероприятия, так как стоимость контракта не соответствует лимиту финансирования, предусмотренному Инвестиционной программой.

Кроме того, делегация посетила гостиницу, принадлежащую ООО «Тотус». Её строительство осуществлено в рамках программы льготного кредитования. Сумма кредита составила 229,7 млн рублей. Строительство объекта не было завершено в заявленные сроки. Проект также был включен в Государственный реестр преференциальных проектов. Из Инвестпрограммы было направлено 23 млн рублей на строительство водопроводных и канализационных коммуникаций, а также установку трансформатора и ремонт линии электропередач для обеспечения объекта необходимым количеством электроэнергии. Современная гостиница представляет собой семиэтажное здание на 78 номеров.

9 февраля в Москве под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова состоялось совещание по вопросам урегулирования задолженности по инвестиционным проектам на территории Республики Абхазия, где абхазской стороной были взяты на себя определенные обязательства.

Эти обязательства предусматривают технический ввод объекта в эксплуатацию не позднее мая 2021 г., коммерческий ввод в эксплуатацию – не позднее 1 июня 2021 г. После этого заемщик должен будет перезаключить договор залога недвижимого имущества.

В Гагре российская делегация посетила очистные сооружения, строительство которых было предусмотрено Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017 - 2019 годы, и финансирование проекта было открыто в 2017 году. Общая стоимость первого этапа работ составила 582,9 млн рублей. На эти средства должны были построить блок механической очистки, отстойники, систему утилизации осадков, внутренние инженерные сети, трансформаторную подстанцию.

Как неоднократно заявляла Кристина Озган, к проекту есть много вопросов. По инициативе УКС проводится перерасчет сметной стоимости работ на текущий уровень цен, после чего будет принято решение о дальнейшей реализации мероприятия. На данном этапе работы приостановлены, реализована часть проекта. Очистные сооружения по проекту будут очищать канализационные стоки городов Гагра и Пицунда и смогут перерабатывать до 20 тысяч кубических метров воды в сутки.

Российская делегация также посетила канализационную насосную станцию №4 (КНС) в г. Гагра. Это узловая и самая мощная станция в городе, которая собирает все городские стоки. По магистральной линии стоки должны попадать в очистные сооружения. Магистральный трубопровод протяженностью 11 км общей стоимостью 240 млн рублей необходимо подвести к очистным сооружениям канализации для того, чтобы объект смог заработать.

Получено положительное заключение от ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Контракт на строительство напорного коллектора пока не заключен в связи с отсутствием необходимого лимита финансирования.

Реализация мероприятия является последним звеном в цепи КНС, ведущим из города Гагра к очистным сооружениям КОС. Старый коллектор находится в непригодном для эксплуатации состоянии.

После этого делегация направилась на подстанцию «Бзыбь» мощностью в 220 кВ. Реконструкция подстанции предусмотрена Инвестпрограммой и реализуется в рамках Программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии. Работа в несколько этапов позволит увеличить мощность подстанции. Уже установлен новый трансформатор мощностью в 125 МВт взамен старого мощностью в 63 МВт. Его стоимость – 145 млн рублей. Еще один аналогичный трансформатор будет доставлен на подстанцию в ближайшее время.

Общая сметная стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 млн рублей. Аванс в размере 149 млн рублей перечислен поставщику для начала работ по изготовлению оборудования.

В завершение поездки вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила:

«У нас много вопросов, в том числе по энергетике, Инвестпрограмме, гармонизации законодательств Абхазии и России, а также завершению процесса реализации проектов по льготному кредитованию». Она также сообщила, что итоги рабочей поездки будут подведены на совещании в правительстве.

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс