В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РА

По данным на 19 апреля, пенсии за март уже получили ветераны и инвалиды войны, лица, награжденные боевыми наградами, семьи погибших.

Об этом сообщил Апсныпресс председатель Пенсионного фонда РА Денис Гулария.

«Выплаты произведены в г. Сухуме и Сухумском районе по остальным категориям пенсионеров и получателей пособий. Пенсионный фонд профинансировал около 60% выплат за март. До конца этого месяца будут профинансированы и другие районы», – сказал Гулария.

По его словам, на сегодняшний день общее количество получателей абхазских пенсий, пособий и доплат составляет 47 362 человека. Из них 8 914 человек – получатели доплат к пенсии, так как они не получают российскую пенсию.

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс