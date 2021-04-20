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20.04.2021
Номер: 32-33
Выпуск: 4036-4037
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РА
По данным на 19 апреля, пенсии за март уже получили ветераны и инвалиды войны, лица, награжденные боевыми наградами, семьи погибших.
Об этом сообщил Апсныпресс председатель Пенсионного фонда РА Денис Гулария.
«Выплаты произведены в г. Сухуме и Сухумском районе по остальным категориям пенсионеров и получателей пособий. Пенсионный фонд профинансировал около 60% выплат за март. До конца этого месяца будут профинансированы и другие районы», – сказал Гулария.
По его словам, на сегодняшний день общее количество получателей абхазских пенсий, пособий и доплат составляет 47 362 человека. Из них 8 914 человек – получатели доплат к пенсии, так как они не получают российскую пенсию.
Номер: 32-33
Выпуск: 4036-4037
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс