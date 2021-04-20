ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Премьер-министр РА Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром юстиции Абхазии Анри Барциц.

А.Барциц рассказал об итогах работы ведомства за 2020 год, поделился рабочими планами на 2021 год.

Согласно его сообщению, в предыдущем году оцифровано 23980 свидетельств индивидуальных предпринимателей и 7000 юридических лиц.

Он отметил, что в основе плана работы на 2021 год лежат мероприятия по совершенствованию работы как центрального аппарата Минюста, так и территориальных подведомственных органов.

Он также доложил о результатах рабочего визита в Минюст России, где прошла встреча с министром Константином Чуйченко.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, решение которых нацелено на достижение качественно нового уровня сотрудничества между ведомствами. Мы с коллегой обсудили вопросы взаимодействия центральных аппаратов в сфере развития цифровых технологий ведомственного администрирования. Развитие современных технологий ведомственного администрирования – это генеральная линия команды Минюста Абхазии. В этом направлении мы очень рассчитываем на обмен опытом, компетенциями и технологиями с российскими коллегами», – отметил Анри Барциц.

Он пояснил, что в Москве намечен план взаимодействия между Службой судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия и Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации, сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, деятельности в сфере нотариата и органов ЗАГС и др.

По итогам встречи было принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач.

«Ежегодно будет разрабатываться для дальнейшего заключения соглашения план мероприятий и сотрудничества между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Российской Федерации», – заключил Барциц.

В завершение встречи Александр Анкваб поручил главе Минюста провести в 2021 года работу над улучшением нормативно-правовой базы для упрощения гражданам обращения с документами и процессом их оформления.

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс