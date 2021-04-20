У СИРИЙСКИХ БРАТЬЕВ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Внешняя политика

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Аль-Асада с Днем независимости Сирийской Арабской Республики.

В поздравительном адресе отмечается:

«Уважаемый г-н Президент! От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю народ Сирийской Арабской Республики с 75-летием независимости. За этот период сирийский народ сталкивался со множеством испытаний, но всегда с честью и достоинством защищал свой суверенитет. Сегодня, воодушевленный подвигами своих предков, сирийский народ продолжает героическую борьбу за мир на своей земле. Несмотря на то что с даты установления дипломатических отношений между нашими государствами прошло чуть менее трех лет, абхазский и сирийский народы объединяют давние узы дружбы. Наш народ высоко ценит динамично развивающийся политический диалог и искреннюю дружбу между нашими странами, и я уверен, что сотрудничество между Абхазией и Сирией, основанное на взаимном доверии и общих ценностях, будет и впредь активно развиваться. Особенно приятно, что наш политический диалог дополняется развитием контактов между деятелями науки, образования, бизнеса, туризма, культуры, спорта и многих других сфер.

Уважаемый Президент! Пользуясь случаем, желаю Вам в это ответственное время неиссякаемого здоровья и успехов в Вашей деятельности на благо народа Сирийской Арабской Республики, а народу Сирии – мира и процветания».

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Министерство иностранных дел РА направило поздравительную ноту Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики по случаю 75-й годовщины Дня независимости.

В поздравлении говорится: «17 апреля 1946 года навсегда запечатлено в страницах истории в качестве Дня независимости Сирийской Арабской Республики. Сегодня, 75 лет спустя, этот праздник отождествляет собой стойкость сирийского народа, готового, невзирая на все сложности, хранить свои национальные ценности, стоять на страже суверенитета и единства своего государства. Министерство иностранных дел Республики Абхазия поздравляет сирийский народ с Днем независимости и желает мира и процветания Сирийской Арабской Республике».

Номер: 32-33Выпуск: 4036-4037Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс