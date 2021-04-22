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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 22.04.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет члена союзов писателей Абхазии и Армении, ответственного секретаря газеты Артавазда Сарецяна с днем рождения.

Желаем крепкого здоровья и дальнейшего творческого развития при создании новых книг и статей, темы которых всегда интересны читателям.

Твое ответственное отношение к делу помогает добиваться хороших результатов в работе и жизни.


Номер:  34-35
Выпуск:  4038-4039
Рубрика:  общество
Автор:  Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

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