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22.04.2021
Номер: 34-35
Выпуск: 4038-4039
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет члена союзов писателей Абхазии и Армении, ответственного секретаря газеты Артавазда Сарецяна с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья и дальнейшего творческого развития при создании новых книг и статей, темы которых всегда интересны читателям.
Твое ответственное отношение к делу помогает добиваться хороших результатов в работе и жизни.
Номер: 34-35
Выпуск: 4038-4039
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»