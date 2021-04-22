УКРЕПЛЕНИЕ СОЮЗНИЧЕСКОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

21 апреля в Сухуме состоялся круглый стол на тему «Сложившаяся международная ситуация вокруг России – взгляд и предложение из Абхазии».

Главным итогом встречи стало решение о создании общественной платформы «Абхазия и Россия – стратегический союз», которая могла бы стать мостом между нашими странами.

Цель платформы – выработка предложений, обсуждение инициатив для дальнейшего сближения Абхазии и России в различных сферах: от медицины до культуры и образования.

С таким предложением выступил председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев. Участники встречи одобрили его инициативу. Общественное движение «Абхазия и Россия – стратегический союз» будет создано в течение нескольких недель.

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс