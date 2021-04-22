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СТИХИ
***
Орлы, парите высоко!
Летите, соколы, высоко!
Мое просторное окно
Без вас –
Пустующее око.
А жители сырых чащоб,
Не осененные крылами,
Вас хищными назвали,
Чтоб
Расправу учинить над вами.
Чтоб покорить вас,
А затем
В благотворительной истоме
Кормить вас с рук,
Как голубей
Пенсионеры в парках кормят.
Орлы, парите над землей,
Она давно вам не обитель,
Земля для вас таит погибель,
Не расставайтесь с высотой.
И вы пока
За часом час
Плывете над землей кругами,
Не дремлет враг,
Следя за вами
Двустволкой неусыпных глаз.
И пусть твердят наперебой,
Что это мнительности сказка,
Орлы, вас мало и опасно
Вам расставаться с высотой.
***
Я вспоминаю всякий раз,
Я вспоминаю то и дело –
В усадьбе деда рослый вяз,
Тугой увитый изабеллой.
Стоит он в стороне двора
Широкого на всякий случай:
На случай пира и добра,
На случай смерти неминучей.
Как кипарис гудит зимой
Возней наполнен воробьиной,
Вяз наполнялся детворой
Со всей зареченской общины.
Мы виноград клевали там,
Порозоветь едва успевший,
Старательней дроздов,
И нам
Он не казался не созревшим
И шкурки сплевывали вниз
Под шум разбойничий и крики…
О, этот юности каприз
Непостижимый и великий!
Прошли года за рядом ряд,
А дерево стоит как прежде
И предлагает виноград:
Берите, не стесняйтесь, ешьте!
Но где былой азарт руки!
Где бесноватые мальчишки,
Мои соратники, воришки,
Плодов незрелых едоки!..
Я бережно срываю гроздь
И отдаю жене созвездье
Душистых ягод,
Как поместье,
В ее вместившееся горсть.
Денис ЧАЧХАЛИА
Номер: 34-35
Выпуск: 4038-4039
Рубрика: общество
Автор: Денис ЧАЧХАЛИА