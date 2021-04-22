СТИХИ

***

Орлы, парите высоко!

Летите, соколы, высоко!

Мое просторное окно

Без вас –

Пустующее око.

А жители сырых чащоб,

Не осененные крылами,

Вас хищными назвали,

Чтоб

Расправу учинить над вами.

Чтоб покорить вас,

А затем

В благотворительной истоме

Кормить вас с рук,

Как голубей

Пенсионеры в парках кормят.

Орлы, парите над землей,

Она давно вам не обитель,

Земля для вас таит погибель,

Не расставайтесь с высотой.

И вы пока

За часом час

Плывете над землей кругами,

Не дремлет враг,

Следя за вами

Двустволкой неусыпных глаз.

И пусть твердят наперебой,

Что это мнительности сказка,

Орлы, вас мало и опасно

Вам расставаться с высотой.

***

Я вспоминаю всякий раз,

Я вспоминаю то и дело –

В усадьбе деда рослый вяз,

Тугой увитый изабеллой.

Стоит он в стороне двора

Широкого на всякий случай:

На случай пира и добра,

На случай смерти неминучей.

Как кипарис гудит зимой

Возней наполнен воробьиной,

Вяз наполнялся детворой

Со всей зареченской общины.

Мы виноград клевали там,

Порозоветь едва успевший,

Старательней дроздов,

И нам

Он не казался не созревшим

И шкурки сплевывали вниз

Под шум разбойничий и крики…

О, этот юности каприз

Непостижимый и великий!

Прошли года за рядом ряд,

А дерево стоит как прежде

И предлагает виноград:

Берите, не стесняйтесь, ешьте!

Но где былой азарт руки!

Где бесноватые мальчишки,

Мои соратники, воришки,

Плодов незрелых едоки!..

Я бережно срываю гроздь

И отдаю жене созвездье

Душистых ягод,

Как поместье,

В ее вместившееся горсть.

Денис ЧАЧХАЛИА

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: обществоАвтор: Денис ЧАЧХАЛИА