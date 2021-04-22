МОЙ НАСТАВНИК ДЕНИС ЧАЧХАЛИА

(к 70-летию со дня рождения)

Денис Киршалович Чачхалиа – яркий, самобытный поэт, прозаик. Он – переводчик, он – учёный-историк. Это многогранная личность, человек неординарный, любознательный, неутомимый в своём стремлении познавать мир. Но для меня он, прежде всего, Учитель, наставник. Денис Киршалович сыграл определяющую роль в моей судьбе. Я училась в абхазской переводческой группе, которой руководил Денис Киршалович в Московском литературном институте. Помимо своего основного творческого семинара перевода поэзии Льва Озерова, посещала и творческий семинар перевода прозы Дениса Чачхалиа. Денис Киршалович учил нас работать над текстом, учил бережному отношению к слову, учил не увлекаться словесами. Эти знания очень пригодились мне, когда я стала работать в газете «Республика Абхазия».

Нас, студентов абхазской переводческой группы, очень опекали, мы чувствовали себя защищенными, словно и не покидали свой семейный очаг. И это благодаря Денису Кершаловичу и его супруге Марии Ясоновне Гицба.

Денис Киршалович учил нас ценить своё время. Он постоянно говорил нам, что надо с умом использовать эти годы учёбы в литературном институте. И сам делал всё для того, чтобы духовно обогатить нас. Мы посещали выставки художников, поэтические вечера, музеи, театры. Мне очень запомнились выставки Пиросмани, Святослава и Николая Рерихов, вечер абхазской поэзии в Центральном доме литератора.

Частыми у нас были литературные посиделки, где за чашкой чая мы беседовали, читали стихи известных поэтов на русском и абхазском языках. И как заворожённые мы слушали, когда Денис Киршалович брал в руки гитару и пел русские романсы на абхазском языке в своём переводе. Я помню, как однажды поздним вечером мы все вместе гуляли на Красной площади, и Денис Киршалович читал нам у храма Василия Блаженного замечательное стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». Он вообще очень хорошо читает стихи – и свои, и других авторов.

Денис Киршалович Чачхалиа родился 21 августа 1950 года в городе Ткуарчале. Он учился в Сухумской абхазской средней школе-интернате им. К.Ф. Дзидзария, затем в Московском литинтституте им. А.М.Горького на отделении художественного перевода. В разные годы работал в редакции газеты «Советская Абхазия», в правлении Союза писателей Абхазии, в Московском литинституте, был директором Литературного фонда Союза писателей РА.

Печатается с 1970 г. Первый поэтический сборник Дениса Чачхалиа «За чертой горизонта» вышел в Сухуме в 1976 г, впоследствии увидели свет книги «Два неба», «Степень родства», «Абхазская лира» (Стихи. Переводы), сборник прозаических произведений «Брод одинокой ольхи». (Рассказы и драма) и др. В разные годы стихи и рассказы Дениса Чачхалиа публиковались в известных альманахах, журналах, газетах, издаваемых в Москве, Тбилиси, Сухуме.

Денис Чачхалиа перевёл на абхазский язык стихотворения Сергея Есенина, Фёдора Тютчева, Александра Блока, Анны Ахматовой, Гейне, Гёте, Шиллера; на русский язык – произведения абхазских поэтов Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба, Омара Бейгуа, Киршала Чачхалиа, Геннадия Аламиа, Таифа Аджба и других.

Денис Чачхалиа выявляет исторические архивные материалы, публикует в периодической печати интересные статьи на абхазском и русском языках. «Он правил Египтом» (о султане-абхазе Али Бее аль Кабире), «Абхазская святыня старого Сочи» (о почитании очажной цепи на Кавказе), «Под сенью векового дуба» и другие.

В его исследованиях «Абхазская Православная Церковь. Хроника. Прибавления» (1997), «Хроника абхазских царей. Статьи и заметки. Дополнения» (2000 год) отражены важные этапы истории христианства в Абхазии и истории абхазов в I тыс. н.э. Кроме того, он – автор проекта и редактор серии изданий об абхазах и адыгах (черкесах). Первая книга из этой серии К. Серена «Путешествие по Абхазии» (перевод с франц.) издана в Москве в 1997 г., а вторая – Ф. Боденштедта «По Большой и Малой Абхазии. О Черкесии» (перевод с нем.) в Москве в 2002 г.

Трудно рассказать обо всём, что делает этот неутомимый, трудолюбивый человек, ведь сфера его интересов многообразна. Но, пожалуй, поэзия – это особая область его творчества, способная задеть любое сердце. У Дениса Киршаловича множество замечательных стихотворений, в числе которых «Зубры», «Памяти отца», «Ястреб на продажу». И они давно нашли своего читателя.

Денис Киршалович, его супруга Мария Ясоновна – очень дорогие мне люди. Это тёплый солнечный лучик всегда согревающий моё сердце при воспоминании о них.

Здоровья вам и многая лета, неиссякаемого вдохновения и новых ярких творческих удач, дорогой наш Денис Киршалович!

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ