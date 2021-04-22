ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Говорят молодые граждане РА

В марте этого года Детским фондом Абхазии был проведен конкурс на лучшее эссе по теме «Защита прав несовершеннолетних в конфликте с законом», в котором приняли участие студенты юридического факультета АГУ, Сухумского открытого института, молодые юристы и правозащитники. Всего на конкурсе было представлено 8 работ молодых людей.

Победителями конкурса стали: студент юридического факультета АГУ Баграт Ломия (1-е место); студент юридического факультета РГГУ Марианна Ахсалба (2-е место); студент юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова Астан Хашиг (3-е место).

Предлагаем вниманию читателей эссе Баграта Ломия на тему «Проблемы несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе». (Печатается в сокращении»).

На сегодняшний день молодежь – это одна из наиболее важных категорий общества, которая будет задавать вектор развития государства в недалеком будущем. В число наиболее важных функций государства принято относить поддержку и защиту незащищенных слоев населения – стариков и детей. Однако мы часто наблюдаем удручающую криминогенную ситуацию среди молодежи не только в Абхазии, но и в других странах. Особенно печальным становится тот факт, что подавляющую долю субъектов правонарушений составляют лица, не достигшие возраста 18 лет. Негативное поведение подростков может обуславливаться различными факторами:

• проблемы в семье;

• воздействие внешних негативных факторов;

• отсутствие образования;

• нестабильная обстановка в обществе.

Чаще всего они совершают имущественные преступления – кражи, грабежи и другие виды преступлений. К основным причинам, которые толкают несовершеннолетних на правонарушения, относят: материальную выгоду, незрелость, а также желание самоутвердиться и показаться более «зрелыми» среди сверстников.

Поведение несовершеннолетних в период подготовки и совершения преступления обусловлено общими психологическими особенностями, присущими подростковому и раннему юношескому возрасту, а также индивидуальными характеристиками молодых людей, которые связаны с их физическим и духовным развитием, условиями жизни и воспитания. Противоправные поступки несовершеннолетних уже носят сознательно-волевой характер, поэтому в соответствии с действующим законодательством они могут и должны нести ответственность за совершение общественно-опасных действий. Вместе с тем следует подчеркнуть, что физическое и духовное развитие подростка в возрасте 14 –18 лет еще не завершено, что отражается на характере его действий и поступков.

По состоянию на 2020 год около 80 детей состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних подростков при МВД Абхазии. Специальные комиссии по работе с ними есть и при администрациях районов и города Сухума, существуют также и различные организации, занимающиеся в той или иной степени проблемными подростками. Есть и определенные сдвиги в законодательстве нашей страны. Стоит отметить работу государства по совершенствованию данной области законодательства.

Пару слов хотелось бы сказать об исправительных учреждениях для несовершеннолетних. Как уже отмечалось, в республике нет специальных исправительных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Осужденные мужского пола любого возраста, включая несовершеннолетних, отбывают наказание в СИЗО МВД РА. Условия содержания в данном учреждений, к сожалению, не соответствуют современным стандартам содержания осужденных в местах лишения свободы. Я считаю, что содержание взрослых преступников, осужденных за различные виды преступлений, вместе с несовершеннолетними крайне негативно сказывается на последних. Зачастую дети начинают следовать криминальному образу жизни, подражая взрослым заключенным. Поэтому несовершеннолетних стоит отгородить от влияния взрослых преступников. Именно создание отдельного учреждения, где будут содержаться лишь несовершеннолетние правонарушители, позволит государству реализовывать одну из главных задач уголовного наказания – исправление осужденного.

Мне бы хотелось изложить свои идеи, которые смогли бы улучшить работу государства с молодыми правонарушителями:

введение ювенальной системы юстиции – сети учреждений и организаций, совместно работающих с несовершеннолетними правонарушителями, деятельность которых осуществляется на основе законоположений и процессуальных норм, регламентирующих обращение с несовершеннолетними. Главный принцип работы ювенальной юстиции – применение воспитательной политики, поэтому многие государства поставили во главе данный принцип, а не наказание правонарушителей;

усиление роли института гражданского общества и различных неправительственных, общественных организаций, рекомендаций, работа и наблюдение которых будут способствовать уменьшению уровня проблемных подростков в Абхазии;

проведение информационного просвещения граждан. Это необходимый комплекс мер, где людям, а в особенности подросткам, будут разъясняться их права и способы защиты этих прав, будут показываться примеры девиантного поведения и наказания, которое следует за ним, примеры тех людей, которые перестали быть правонарушителями и смогли найти свое место в обществе.

Наша главная задача – помогать детям решать их проблемы, создавать условия, которые сведут эти проблемы до минимума. Защита прав детей – обязанность государства. Если мы будем помогать каждому ребенку, то у нас будут высокие шансы, что они вырастут полезными членами нашего общества.

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: обществоАвтор: Баграт Ломия