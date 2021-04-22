В АГУ прошла IX Международная конференция по проблемам экономического развития

Наука

3 апреля в Абхазском государственном университете в рамках IX Международной научно-практической конференции по экономике, посвященной памяти известного ученого и крупного организатора экономической науки на Юге России, доктора экономических наук, профессора А. Ф. Сидорова «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Синтез цифровых технологий и инновационных решений», состоялась выездная сессия – круглый стол по проблемам экономического развития государств.

В оргкомитет конференции входят крупные ученые-экономисты – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» В. А. Сидоров (председатель оргкомитета), доктор экономических наук, профессор, заведующий секцией «История экономической мысли» Департамента экономической теории ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Я. С. Ядгаров (научный руководитель конференции), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Департамента экономической теории ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики Р. М. Нуреев (координатор конференции), представители научных кругов Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Казахстана, Приднестровья и других стран (около 20 вузов).

В работе пленарного заседания приняли участие: врио Премьер-министра Республики Абхазия, министр финансов Владимир Делба, первый проректор АГУ, доцент Виктор Маландзия, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, декан экономического факультета АГУ, доцент Ева Озган, заведующие кафедрами факультета, представители Приднестровской Молдавской Республики, Луганской Народной Республики, известные экономисты из России и Абхазии, молодые ученые, студенты.

Перед началом мероприятия участники конференции минутой молчания почтили память профессора А. Ф. Сидорова и безвременно ушедшего недавно после тяжелой болезни члена оргкомитета Конференции, доктора экономических наук, профессора, руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Д. Е. Сорокина.

От имени Абхазского государственного университета гостей приветствовал первый проректор Виктор Маландзия, пожелав всем успешной, плодотворной работы. Он сообщил, что ректор АГУ, академик Алеко Гварамия по объективным причинам не сможет принять участие в работе форума, но сделал официальное обращение в адрес конференции.

В послании ректора АГУ отмечено:

«Уважаемые участники и гости конференции! Рад приветствовать вас в Абхазском государственном университете!

За прошедшие годы конференция укрепилась в статусе авторитетной международной площадки для установления продуктивных контактов, демонстрации новейших идей отечественных и зарубежных ученых, передового опыта в области экономики. Мы все видим, как стремительно меняется мир, меняется экономика. Это закономерный процесс, и он требует глубокого изучения.

Трансформация бизнес-моделей под влиянием цифровых технологий и формирования цифровых экосистем объективно обусловлена постоянно возрастающей сложностью экономики и, как следствие, ростом информационной деятельности по обеспечению взаимодействия всех звеньев производства товаров и услуг.

Цифровая экономика является составной частью информационной (цифровой) среды, формируемой в соответствии с потребностями реального сектора экономики и запросами социума, изменяющимися под воздействием технологических инноваций. Проблема становления и развития цифровой экономики является актуальной не только в теоретической, но и в практической плоскости, в том числе и на государственном уровне, в связи с решающей ролью цифровых технологий в повышении конкурентоспособности страны.

В работе конференции принимают участие настоящие профессионалы, ученые, которые представляют собой объединенный научно-исследовательский потенциал в области экономики.

Уверен, что конструктивный настрой участников и стремление к открытому диалогу будут содействовать дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества между нашими университетами и странами».

Врио Премьер-министра, министр финансов Владимир Делба, работавший в своё время в АГУ в должности проректора по экономическим вопросам и международным связям, отметил:

«Мне сегодня очень приятно видеть знакомые лица, с кем мы очень давно сотрудничаем. Я вспоминаю истоки нашего взаимодействия, они начинались на основе формальных документов, подписанием соглашений и договоров. Все эти наши межвузовские связи и намерения на тот период последовательно реализуются на таких международных конференциях и других вузовских мероприятиях. Это отрадно. И я надеюсь, что мы и впредь будем плодотворно сотрудничать», – сказал Владимир Делба.

В своем выступлении декан экономического факультета АГУ Ева Озган подчеркнула, что очень важным вопросом было и остается воспитание молодых высококвалифицированных кадров.

«Научные исследования наших кафедр, в первую очередь, направлены на развитие и совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки студентов. И в этом плане для нас очень важно проведение такого рода международного научного форума на площадке экономического факультета АГУ с участием наших коллег и партнеров из России и других стран. Эти встречи способствуют интеграции знаний и научных исследований, консолидации научных сил для решения задач, значимых для экономического развития и сотрудничества, активного развития академических контактов между вузами», – отметила Ева Озган.

На пленарном заседании были заслушаны пять докладов:

– Нуреев Рустем Махмутович – доктор экономических наук, профессор (г. Москва) «Сила и слабость советских пятилеток»;

– Дамения Олег Несторович – директор центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук (г. Сухум) «Культура и экономика»;

– Мосейко Виктор Олегович – доктор экономических наук, профессор; Коробов Сергей Александрович – кандидат экономических наук, доцент (г. Волгоград) «Оценка конкурентоспособности территориальных предпринимательских систем»;

– Озган Ева Константиновна – декан экономического факультета АГУ, кандидат экономических наук, доцент (г. Сухум) «Экономический потенциал Республики Абхазия: проблемы и перспективы развития»;

– Овчинников Виктор Николаевич – доктор экономических наук, профессор (г. Ростов-на-Дону) «Реакция человека, общества, экономики на вызовы пандемии как глобальной угрозы».

В дискуссии от абхазской стороны выступили: И. В. Мирцхулава – старший преподаватель кафедры национальной экономики АГУ; Л. Г. Ампар – старший преподаватель кафедры экономической теории, кандидат экономических наук; А. А. Кварандзия – заведующая кафедрой «Финансы и кредит», кандидат экономических наук, доцент; И. С. Хамгоков – заместитель декана экономического факультета, старший преподаватель; А. В. Страничкин – заведующий кафедрой экономической теории, кандидат экономических наук, доцент; М. Г. Квициния – заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита, кандидат экономических наук, доцент; Б. С. Кубрава – заведующий кафедрой национальной экономики, кандидат экономических наук, доцент и другие.

В завершение встречи научный руководитель конференции Я. С. Ядгаров поблагодарил руководство АГУ в лице ректора Алеко Гварамия, а также всех участников форума и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Алхас ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: обществоАвтор: Алхас ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»