Распоряжение Кабинета Министров РА

На основании Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе», Закона Республики Абхазия от 4 января 2006 года №1224-с-XIV «Об обороне», во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 26 марта 2021 года №74 «О призыве в апреле – июне 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»:

1. Министерству обороны Республики Абхазия:

– обеспечить весенний призыв 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия;

– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– до 31 июля 2021 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах весеннего призыва 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

2. Администрациям г. Сухума и районов Республики Абхазия:

– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе»;

– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт;

– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и обеспечить явку призывников на заседания районных и городских призывных комиссий.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.

4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников;

– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум;

– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф;

– совместно с Министерством обороны Республики Абхазия обеспечить призывные комиссии всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19;

– совместно с Военным комиссариатом Республики Абхазия, врачами-специалистами по освидетельствованию призывников провести заседание по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе проведения весеннего призыва 2021 года.

5. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению документов, необходимых для подтверждения их права на получение отсрочки от призыва.

6. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» освещать ход весеннего призыва 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия.

В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия

г.Сухум, 9 апреля 2021 г., №20

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: политикаАвтор: В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия