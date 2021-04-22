Главная
22.04.2021
На основании Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе», Закона Республики Абхазия от 4 января 2006 года №1224-с-XIV «Об обороне», во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 26 марта 2021 года №74 «О призыве в апреле – июне 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»: <p>
1. Министерству обороны Республики Абхазия: <p>
– обеспечить весенний призыв 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия; <p>
– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия; <p>
– до 31 июля 2021 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах весеннего призыва 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия. <p>
2. Администрациям г. Сухума и районов Республики Абхазия: <p>
– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе»; <p>
– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт; <p>
– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и обеспечить явку призывников на заседания районных и городских призывных комиссий. <p>
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия: <p>
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия; <p>
– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. <p>
4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия: <p>
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников; <p>
– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум; <p>
– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф; <p>
– совместно с Министерством обороны Республики Абхазия обеспечить призывные комиссии всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19; <p>
– совместно с Военным комиссариатом Республики Абхазия, врачами-специалистами по освидетельствованию призывников провести заседание по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе проведения весеннего призыва 2021 года. <p>
5. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия: <p>
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия; <p>
– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению документов, необходимых для подтверждения их права на получение отсрочки от призыва. <p>
6. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» освещать ход весеннего призыва 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия. <p>
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия. <p>
В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия<p>
г.Сухум, 9 апреля 2021 г., №20<p>
Номер: 34-35
Выпуск: 4038-4039
Рубрика: политика
Автор: В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия
О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ 2021 ГОДА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<p>Распоряжение Кабинета Министров РА<p>
На основании Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе», Закона Республики Абхазия от 4 января 2006 года №1224-с-XIV «Об обороне», во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 26 марта 2021 года №74 «О призыве в апреле – июне 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»: <p>
1. Министерству обороны Республики Абхазия: <p>
– обеспечить весенний призыв 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия; <p>
– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия; <p>
– до 31 июля 2021 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах весеннего призыва 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия. <p>
2. Администрациям г. Сухума и районов Республики Абхазия: <p>
– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе»; <p>
– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт; <p>
– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и обеспечить явку призывников на заседания районных и городских призывных комиссий. <p>
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия: <p>
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия; <p>
– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. <p>
4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия: <p>
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников; <p>
– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум; <p>
– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф; <p>
– совместно с Министерством обороны Республики Абхазия обеспечить призывные комиссии всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19; <p>
– совместно с Военным комиссариатом Республики Абхазия, врачами-специалистами по освидетельствованию призывников провести заседание по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе проведения весеннего призыва 2021 года. <p>
5. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия: <p>
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия; <p>
– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению документов, необходимых для подтверждения их права на получение отсрочки от призыва. <p>
6. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» освещать ход весеннего призыва 2021 года на военную службу граждан Республики Абхазия. <p>
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия. <p>
В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия<p>
г.Сухум, 9 апреля 2021 г., №20<p>
Номер: 34-35
Выпуск: 4038-4039
Рубрика: политика
Автор: В. ДЕЛБА, врио Премьер-министра Республики Абхазия