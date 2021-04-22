УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ВАЛИКО ПАЧУЛИЯ

Абхазская наука понесла тяжелую утрату. 19 апреля 2021 года ушел из жизни кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Пачулия Валико Меджитович.

Пачулия Валико Меджитович родился 20 сентября 1949 года в с.Анхуа Гудаутского района Абхазской АССР. В 1966 году окончил Аацынскую среднюю школу. В 1967–1968 гг. был рабочим Сухумского рыбозавода. В 1968–1970 гг. служил в рядах Советской армии. В 1971-1976 гг. учился на историческом факультете СГПИ, который окончил с отличием. В 1977–1981 гг. работал директором восьмилетней школы в с. Анхуа. В 1981–1985 гг. учился в очной аспирантуре Института истории СССР АН СССР.

В 1986 г. В.М. Пачулия защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Абхазия в Великой Отечественной войне».

Валико Меджитович являлся научным сотрудником АбИЯЛИ (ныне АбИГИ) (1985-1992), затем старшим (1993-2017) и до последних дней ведущим научным сотрудником отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа. В 1987–1992 гг. он являлся учёным секретарем исторического общества Абхазии.

Валико Меджитович был истинным патриотом своей родины. Будучи членом Народного форума Абхазии, В.М. Пачулия принимал участие в национально-освободительном движении абхазского народа. Он – ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992–1993), ветеран Вооруженных сил, полковник запаса ВС РА. После войны Валико Меджитович служил в Абхазской армии в должности начальника историко-архивного отдела Министерства обороны РА (1993 – 2008), работал ведущим научным сотрудником Архива МО РА (2009-2013).

Важно отметить, что Валико Меджитович принимал непосредственное участие в создании Архива Министерства обороны РА. Он также являлся членом Международной академии комплексной безопасности. В.М. Пачулия был участником военных операций в Галском районе (май 1998 г.), в антитеррористической операции в Кодорском ущелье (октябрь 2001 г.), в освобождении Верхне-Кодорского ущелья (август 2008 г.). Награждён медалями «За безупречную службу», «За освобождение Верхнего Кодора», «Ветеран Вооружённых сил РА» и другими наградами.

Круг научных интересов Валико Меджитовича можно обозначить следующими проблемами: история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., история грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., история войн абхазов с древнейших времен, история спецслужб, история незаконных репрессий, история абхазской государственности.

В.М. Пачулия, будучи одним из главных абхазских исследователей и авторитетных экспертов по вопросам истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.), внес весомый вклад в изучение военной истории.

Перу историка принадлежит ряд монографий, сборников документов и материалов, статей по означенной тематике. Среди них можно выделить: «Абхазия в Великой Отечественной войне» (Москва, 1986), «Советы Абхазской АССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945)» (Сухуми, 1990), «Книга вечной памяти» (Сухум, 1997), «Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. Боевые действия» (Сухум, 2010), «Абхазия в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)» (Сухум, 2015), «Абхазия во Второй мировой войне (1941-1945 гг.)» (Стамбул, 2017), «Боевые действия в грузино-абхазской войне (1992-1993 гг.). Документы и материалы. Том I» (Сухум, 2019).

За многолетнюю и плодотворную деятельность в области исторической науки Валико Меджитович был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени (2016).

Уход из жизни Валико Меджитовича Пачулия – невосполнимая потеря не только для научного сообщества, но и для всего народа Абхазии.

Коллектив Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа скорбит по коллеге и наставнику.

Светлая память о большом патриоте, ученом и друге Валико Меджитовиче Пачулия навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив АбИГИ им. Д.Гулиа

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: обществоАвтор: Коллектив АбИГИ им. Д.Гулиа