СТО ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА

В связи с установлением в марте 1921 года советской власти в Абхазии первая газета на абхазском языке «Апсны» была переименована в «Апсны Капшь».

Первый номер газеты «Апсны» увидел свет 27 февраля 1919 года. Ее редактором стал основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Иосифович Гулиа. В течение двух лет было выпущено 85 номеров газеты «Апсны».

Как рассказывал сам Д. Гулиа, с 27 февраля 1919 года стала выходить беспартийная газета на абхазском языке под названием «Апсны»: «Выходила газета в городе Сухум под редакцией коллегии, куда входил и я, а затем исключительно под моей редакцией. Выход газеты продолжался до 12 февраля 1921 года. Вышло всего 85 номеров. Ввиду переворота газета временно была закрыта и снова стала выходить с 20 апреля того же 1921 года».

***

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своих коллег с этой значимой датой: «Желаем вам творческих успехов в вашей нужной работе по освещению жизни республики на национальном языке».

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс