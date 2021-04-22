ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.

В ходе состоявшейся беседы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в социально-экономической и гуманитарной сферах с акцентом на совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и сохранение здоровья населения республики.

Были намечены планы проведения торжественных мероприятий в столице по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с учетом текущей эпидемиологической обстановки в Абхазии.

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс