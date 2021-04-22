УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПАРЛАМЕНТОВ

Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со Спикером Валерием Кварчия отбыла в Ростов-на-Дону для участия в расширенном заседании Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации, посвященном 20-летию ее образования. В составе делегации также Вадим Бжания – руководитель Аппарата Парламента РА.

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Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году по предложению Полномочного Представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Договор об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации был подписан 25 апреля 2001 года в г. Ростове-на-Дону одиннадцатью руководителями парламентов субъектов Южного федерального округа Российской Федерации.

Первая конференция созданной Парламентской Ассоциации была проведена 21 июня 2001 года там же – в Ростове-на-Дону. В дальнейшем идея создания Ассоциации была поддержана регионами ЮФО. Ее полный состав определился в феврале 2005 года.

В ЮРПА входили все 13 законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на тот период в Южном федеральном округе.

Позднее в нее вошли в качестве ассоциированных членов Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия и Парламент Республики Южная Осетия.

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс