РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РА В МОСКВУ

В Росавиации состоялась рабочая встреча Президента Абхазии Аслана Бжания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александром Нерадько.

Бжания и Нерадько обсудили вопросы возобновления авиасообщения с Республикой Абхазия, организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры Сухумского аэропорта. Российско-абхазская рабочая группа сформировала «дорожную карту». Ведется работа по подготовке объекта к началу проектно-изыскательских работ. Осуществляется экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Идет подготовка необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия.

На встрече обсуждался и вопрос подготовки авиационных специалистов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

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Также состоялась встреча Президента РА с генеральным директором Публичного акционерного общества «Росгосстрах» Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым.

Обсуждались предложения «Росгосстраха» о сотрудничестве с абхазской стороной. Российская государственная страховая компания (РОСГОССТРАХ) – крупнейшая страховая организация Российской Федерации, она является правопреемником Госстраха СССР.

Номер: 34-35Выпуск: 4038-4039Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс