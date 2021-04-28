ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Создание Советом по правам человека ООН (СПЧ) миссии по расследованию прав человека в Беларуси нацелено на смену власти в этой стране, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«По инициативе Евросоюза СПЧ создал в рамках Управления верховного комиссара ООН по правам человека своего рода миссию по расследованию нарушений прав человека в Беларуси в составе 11 следователей... Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна – смена действующего руководства страны, режима, как некоторые теперь называют законную власть. Убеждены, что Совет ООН по правам человека дискредитирует себя такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств – членов СПЧ», – цитирует ТАСС слова Вершинина.

Дипломат также отметил, что для финансирования работы 11 следователей из бюджета ООН планируется выделить 2,6 миллиона долларов, в то время как «Всемирная организация вот уже несколько лет испытывает серьезные проблемы с финансированием, когда многие действительно нуждающиеся государства стоят в очереди за гуманитарной помощью к ООН».

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Из интернета