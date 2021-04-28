АНТИТЕЛА СОVID МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ НОВОРОЖДЕННЫМ

Исследования

Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку во время беременности через плаценту. Об этом заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург. Ранее к такому выводу пришли и ученые в США. Участницами проведенного ими исследования стали более 130 женщин, привившихся либо Pfizer/BioNTech, либо Moderna.

Сотрудники Общеклинической больницы штата Массачусетс, бостонской клиники Brigham and Women’s, Института Рэйгана и Гарвардского университета отметили, что уровень антител, выработавшихся в результате вакцинации, значительно превышает уровень антител у переболевших коронавирусом. И в тех, и в других случаях матери могли передавать защитный иммунитет ребенку через пуповину и плаценту, а после родов – через грудное молоко.

«Теперь у нас есть четкие доказательства того, что вакцины от коронавируса помогают развить иммунитет, который защитит и младенцев. Разработчики должны осознать, что беременность – это особое иммунологическое состояние, при котором с помощью мощной вакцины можно спасти сразу две жизни», – отмечает Галит Альтер, сотрудник Института Рэйгана.

Эта новость о высокой эффективности вакцины обнадеживает беременных и кормящих женщин, которые остались за рамками первоначальных испытаний вакцины против COVID-19, отмечает Андреа Эдлоу, директор лаборатории в Центре репродуктивной биологии Винсента: «Заполнение информационных пробелов реальными данными имеет ключевое значение – особенно для наших беременных пациенток, которые подвержены повышенному риску осложнений, связанных с COVID-19».

В середине марта в штате Флорида у женщины, сделавшей прививку вакциной Moderna на 36-й неделе беременности, родилась девочка: анализ крови из пуповины показал наличие антител к COVID-19. В то же время педиатры отмечают, что мировому научному сообществу еще только предстоит выяснить, насколько качественную защиту эти антитела обеспечивают младенцу.

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: обществоАвтор: Из интернета