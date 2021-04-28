РАБОТАЛ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Память

9 апреля 2021 года на 65-м году жизни скончался наш соотечественник Руслан Азизович Базба. В напряженном ритме работы и обязанностей он не заметил, как коварная болезнь развилась незаметно..

Вот что написано о нем в «Золотой книге Юга России»:

«Р.А. Базба родился 17 июля 1956 года в селе Аацы Гудаутского района Абхазской АССР.

После окончания школы, в 1974-1976 гг. служил в рядах СА: сначала в танковой учебной части г.Николаева, которую окончил на отлично; затем продолжил службу в учебном центре в Крыму, где был командиром танка, зам. командира взвода, помощником зам. командира роты по политической части, секретарем комсомольской организации и писарем взвода, роты, батальона и всего учебного центра. Отмечен множеством заслуг, занесен в Книгу Почета части.

В 1977 году, приехав в г. Ростов-на-Дону, свою трудовую биографию начал в монтажно-наладочном управлении «Нечерно-земэлеватормельмонтаж», ставшем после ряда преобразований Ростовским СМНУ – филиалом ОАО «Спецэлеватормельмонтаж». За 28 лет Руслан Азизович прошел путь от такелажника 4-го разряда, инженера, начальника снабжения, зам. директора до директора этого предприятия.

В 1988 году Р.А. Базба окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности «экономика и планирование материально-технического снабжения».

Руслан Азизович всегда вел активную общественно-политическую жизнь, был секретарем комсомольской организации, председателем комитета народного контроля, председателем профкома, членом бюро Ленинского райкома комсомола, 10 лет – внештатным народным контролером Ленинского района г. Ростова-на-Дону. За время его работы предприятию вручали переходящее Красное Знамя города.

В 1978 году Р.А. Базба был победителем социалистического соревнования, неоднократно награждался почетными грамотами и ценными подарками.

В 1998 году он стал ветераном труда треста «Спецэлеватормельмонтаж», в 1999 году был удостоен звания Почетный строитель Росагромпромстроя, в 2002 году – Почетный строитель России, в 2003 году – Почетный ветеран труда ОАО «Спецэлеватормельмонтаж».

Грамотный специалист и чуткий руководитель. Ценит в людях профессионализм, серьезное отношение к работе.

Жизненное кредо – работать на благо людей и страны. Формула успеха – «любить свою работу и вкладывать в нее душу».

Женат. Жена – Валентина Васильевна Базба. В семье Базба двое детей – дочери Людмила (1981 г.р.) и Аида (1989 г.р.).

Ростовское СМНУ – филиал ОАО «Спецэлеватормельмонтаж» существует 45 лет. За это время был накоплен уникальный опыт и завоевана репутация надежного партнера – благодаря стараниям работников предприятия, которые работали в Иране, Ираке, Мадагаскаре, Сирии, Монголии, Казахстане, Украине, странах Балтии, Закавказье; занимались восстановлением электрохозяйства в Чеченской республике.

Большой вклад в развитие предприятия и обеспечение его объемов вносят главный инженер Владимир Петрович Черный, а также молодые специалисты с высоким творческим потенциалом: экономист по труду 1-й категории Людмила Руслановна Базба и инспектор делопроизводства Ольга Владимировна Лапшина.

Характерная особенность – это творческая, непринужденная обстановка, доброжелательный климат в коллективе, высокое качество оказания услуг.

Приоритетные направления деятельности предприятия: электромонтажные работы (освещение, сила, автоматика); строительно-монтажные работы (технология и аспирация), а также наладочные работы. Нет ни одного крупного предприятия в Южном Федеральном округе, в строительстве которого не принимало бы участие Ростовское СМНУ – филиал ОАО «Спецэлеватор-мельмонтаж».

Одни из последних объектов предприятия – зерновые терминалы гг. Азова, Волгодонска; Ростова-на-Дону, Таганрога; компании: «Астон», «Балтика», ООО ПКФ «Братья», «Юг Руси» и т.д.

Ростовское СМНУ – филиал ОАО «Спецэлеватормельмонтаж» имеет собственную базу и цеха, где изготавливаются необходимое электрооборудование и конструкции для строительства объектов по хранению и переработке зерна.

Благодаря стараниям и трудолюбию своего директора Ростовское СМНУ – филиал ОАО «Спецэлеватормельмонтаж» является эффективно работающей организацией, приносящей пользу своему городу и внесшей немалый вклад в сельскохозяйственное строительство юга России».

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: обществоАвтор: «Золотая книга Юга России»