БАГРАТИДЫ

Свой взгляд

История династии царей Багратидов, начало которой уходит в древнюю историю армян, известна многим и давно. Не буду пересказывать легенду происхождения династии Багратунианов, их каждый может сам найти в интернете. Моя задача в данном случае разобраться в абхазо-грузинских Багратидах. Все согласны в вопросе начала царствования наследника этой династии в Абхазском царстве. Даже заклятые противники, абхазофобы – грузинские историки согласны, что первый царь из этой династии – Баграт получил престол абхазский, но при этом якобы он сохранял престол Тао-Кларджетский, а Тао – это провинция Грузии, и следовательно отец Баграта Гурген уже обладал грузинской короной. Все это неправда. Тао тогда была под армянскими Багратидами, и более того, в те времена подчинялась Византии и никакого отношения не имела к Грузии. Есть другая версия, что якобы Гурген был наместником Картли. На самом деле, наместником Картли была супруга Гургена – Гурандухт, дочь абхазского царя Георгия II. Картли в те времена была в зависимости от Абхазского царства, управлял Картли ставленник Гурандухт абхаз Иоан Маршан (в грузинской транскрипции – Иване Марушисдзе). Именно через Иоана Маршан Гурандухт добилась у Давида Курополата (воспитателя малолетнего Баграта) воцарения сына на абхазский престол. Только после смерти Гургена в наследство Баграту достается и Тао. Таким образом, Тао становится частью Абхазского царства.

Я надеюсь, читатель знает, почему Баграт Багратунян был призван в Абхазское царство. Его грузины называют Багратом III, но правильнее, конечно, Баграт, и так как в абхазской династической иерархии был только один Баграт, а Баграт Багратунян – уже второй. Упорно и последовательно грузинские историки называют начало правления Баграта II в Абхазском царстве началом правления грузинских Багратидов в Грузии. Имея при этом в виду, что якобы все Багратиды только тем и занимались, что объединяли разрозненные грузинские территории. Абхазские историки не очень-то и сопротивляясь этим утверждениям, заявляют, что все-таки это было начало абхазо-картвелького правления Багратидов. Правда, последнее время некоторые абхазские историки плавно переходят на другую позицию и уже смело называют некоторых Багратидов абхазскими царями. Но в общественном сознании не только грузин, но и многих абхазов Багратиды, царствовавшие с X по XIII в. на Кавказе, закрепились как цари грузин.

Грузинские историки не останавливаются на этом, они уже утверждают, что якобы Аносиды-Леониды – цари Абхазии боролись не за расширение своего царства, а за объединение всей Грузии. Оказывается, абхазские воины проливали свою кровь ради величия грузин и создания Великого Грузинского царства. Думаю, абсурдность этого тезиса всем понятна.

Но вот другой миф о борьбе Багратидов за объединение грузинских земель, видимо, находит признание не только среди грузин, но и среди других народов, в том числе среди абхазов. Знаю, что не просто, но я попробую этот миф развеять. Для этого я сперва разложу, как и кем завоевывались в те времена территории. Известно, что примерно в 780 году Леон II перенес столицу своего государства из Анакопии в Кутайс. Ни один историк не оспаривает, что перенос столицы проходил безболезненно. Ни мегрелы, ни даже грузины-имеретинцы не оказали никакого сопротивления. Почему? А потому, что там жили абхазы-егрисцы, а мегрелы еще не выделились в отдельный этнос, абхазам же незачем было сопротивляться. Что касается имеретинцев-грузин, их еще не было на западе Кавказа. Они тут появляются только после завоевания абхазами Картли, то есть намного позже.

Первые попытки расширения территории Абхазии за счет земель других народов начались (правда, безуспешно) ещё при царе Феодосии. Только следующему царю Абхазии – Костантину удалось захватить Картли. Картли в те времена была в руках армян. С большими приключениями и трудом Константину удалось с согласия армян присоединить эту территорию к Абхазии. Ему же удалось присоединить и территорию Ередви.

Намного больше усилий пришлось приложить для расширения своих территории сыну Константина III Георгию II. Самый великий среди абхазских царей Георгий II завоевал Картли, Кахети и Ерети и посадил своих людей наместниками этих территорий. Характер и значение для абхазского престола завоевания этих территорий показывает поступок самого Георгия II. За попытку его старшего сына Константина, поддавшегося чарам грузин, отторгнуть Картли от Абхазского царства, Георгий II очень жестко расправился с собственным сыном, которого назвал в честь своего отца Константином и собственноручно посадил наместником Картли. Один этот факт говорит, насколько непростыми были отношения грузин и абхазов. Всю жизнь Георгий II вел войны в основном на картвело-кахетинских территориях. Продолжил политику Георгия II и его сын Леон III. Он уже идет дальше и завоевывает Джавахк или по-грузински Джавахетию. Кстати, спор между армянами и грузинами кому принадлежит эта территория (и не только Джавахетия, но и Тао), идет и сегодня. Все эти территории были присоединены именно к Абхазскому царству и именно абхазскими царями – Леонидами.

Но к тому времени, когда к власти пришел Баграт II, абхазы уже потеряли Кахети и Ерети, в руках абхазов оставалась только верхняя Картли. Южными территориями владели арабы. Баграт снова завоевывает Кахети и Ерети, мало того, ему приходится воевать для защиты Кахети и Ерети с Ганзииским наместником аль-Фадлом. Но после смерти Баграта II его сын Георгий III (у грузин – Первый) теряет эти территории. Кахетинский (грузинский) царь Квирике вернул эти земли себе. Следующий царь, сын Георгия III, Баграт III, хоть и царствовал долго, сумел закрепить за абхазами только некоторые части Кахетии и (временно) нижнюю Картли.

Примечательное событие произошло в это время. По утверждениям Наалы Касландзия, крупный абхазский вельможа Липарит Багваши (Багуашь) сумел впервые в истории Багратидов короновать на картлийский престол сына Баграта – Георгия IV (у грузин Георгий II) вдали от столицы царства – в Руиси. Это коронование Наала Касландзия называет актом воцарения на грузинский престол первого Багратида. Для нас этот факт любопытен тем, что абхазские Багратиды действовали вопреки интересам грузин, в то время находившихся, скорее всего, в вассальном положении от разных правителей, как абхазов, так и армян, арабов и т.д. Самый сильный грузинский царь того времени царь Кахетинский Квирике почему-то не стал объединителем грузинских земель. А «объединением» занимались абхазские цари, абсолютно чуждые грузинам и кахетинцам. Окончательное завоевание всех так называемых «грузинских» земель произошло только при великом абхазском царе Давиде I, который не только овладел всеми грузиноязычными территориями, но расширил территорию Абхазского царства далеко на восток. Но это другая история.

Любопытно, как Давид I (грузины его называют Давидом IV) надолго усмирил грузин. В 1121 году Давиду I пришлось сразиться с турками в местечке Дидигоры около Тбилиси. Эта битва, трактуемая в истории как великая битва якобы грузин против турок, на самом-то деле была битвой абхазов с турками-сельджуками. После победы над турками Давид решил окончательно завершить покорение грузинских территорий, обрушился на Тбилиси и разорил его. Но самое любопытное в этой истории, как именно Давид I обложил жителей этого города данью. Самый высокий налог пришелся на грузин: тогда как евреи и турки должны были платить 3 и 4 динара соответственно, грузин Давид обязал платить 5 динаров. На мой взгляд, этот акт Давида красноречиво показывает, кем были для него грузины. Со своим народом так не поступают. Дальше – больше. Давид для окончательного усмирения грузин столицу государства переносит в Тбилиси. Первой столицей Абхазского царства была и оставалась Анакопия. Вторая столица абхазского государства, уже просуществовавшая более трех столетий, Кутайс с переносом царского двора в Тбилиси не утратила своего значения. Кутайс еще долго остается духовной столицей страны. Здесь открывается знаменитая Гелатская Академия, здесь преимущественно хоронят царей. В те времена Кутайс была и оставалась центром абхазской цивилизации. Перенос столицы государства в Тбилиси диктовался необходимостью укрепления завоеванных территорий за Абхазским царством, он давал возможность и дальше продвигать свои интересы. А интересами государства и властей всегда было и остается приращение территорий и народов. Правда, данный акт – перенос столицы государства в центр грузиноязычного населения в будущем обернется, я думаю, трагедией для самого Абхазского царского двора. Но это другая история.

Следующие цари Димитрий II (I по грузинской версии) и Георгий V (III у грузин) в основном были заняты борьбой против вельмож-грузин, укреплением, а не расширением государства. И в то же время на территории самой Абхазии, то есть на территории западнее Лихских гор, не было никаких выступлений. Абхазы были верны своим царям, хотя сидели далековато от них самих. И только при царице Тамар Юрию Боголюбскому удалось на некоторое время поднять население западной части страны против политики властей, и здесь не обошлось без участия Византии.

Главной силой успешного строительства любого государства является народ. Именно народ, который может направить своих сыновей на защиту государства, определяет успех любого царя. Наличие воинов, готовых поддержать своего правителя, делают этих правителей сильными и успешными. Хочу спросить: кто же стоял за спиной Константина III, Георгия II, Леона III? Кто мог стоять за спиной Баграта II при завоевании Кахетии и Ерети? Кто стоял за спиной Давида I, разве только кипчаки? То же самое при дальнейшем завоевании многих территорий при царице Тамар. Прислушайтесь к персидскому поэту, Фахраддину Гургани, который сравнивает метание стрел ресниц красавицы со стрелами абхазских лучников. Случайно ли? Именно абхазские воины потом и кровью создали это государство. Смешно утверждать, что абхазы гибли за интересы грузинского государства. И именно тогда, когда абхазы потеряли в среде иноязычных народов свой язык и ассимилировались, произошло крушение Абхазского царства.

Таким образом, анализируя весь ход истории с X по XIII века при господстве царей из династии Багратидов, мы не можем сомневаться в их преданностей абхазскому престолу и народу, и не видим никаких признаков, подтверждающих иные выводы. Более того, мы прекрасно знаем, что Багратиды очень высоко чтили имя Великого абхазского царя Георгия II. Из восьми царей династии Багратидов четверо получают имя Георгий не случайно.

Ярким свидетельством принадлежности этих царей именно к абхазскому престолу является еще один факт. Абхазы хоронили, как и положено, своих покойников всегда у себя, никогда не оставляя их тела на чужбине. И сегодня этот обычай не утратил свою сакральность. Всех царей без исключения после смерти похоронили на территории Абхазии того времени, включая тех, кто последние сто лет царствования сидел в Картли.

Очень интересен факт, что посетителям храма в Гелати (где похоронили великого Давида) приходилось, буквально наступая на грудь великого царя, входить в собор. Не могу сказать, откуда идет традиция превращения храма в усыпальницу. Закрепилась эта практика при Леонидах, а пришла, возможно, из Византии. Но название местности – Гелати по абхазски звучит как «Гугута», от абхазского выражения «наступать на грудь», – и означает «там, где наступают на грудь». Абхазия и сегодня говорят тем, кому желают смерти: «Угу сукгылаит!».

Конечно, не всех хоронили именно в Кутайсе. Георгий II похоронен в Мартвили, Леон III похоронен в Мокве, Баграт II – в Бедии, а рядом с Георгием II похоронили и Баграта III. Интересны и похороны легендарной царицы Тамар, которая при жизни себя называла Тамар Багратунианом и царицей Абхазии. Видимо, её очень полюбили грузины, о ней слагали и слагают стихи и песни. Самая примечательная из них, естественно народная песня «?аийванес )амар-6али а8хазе0шьи». Эта песня – яркое свидетельство не только любви грузин к Тамаре, но и сожаление о переносе ее тела на родину в Абхазию. Абхазы же не могли себе позволить оставить царицу Абхазии Тамар после ее смерти на чужбине, которой и были тогда для абхазов и Картли, и Тбилиси.

Юрий КВИЦИНИА, г.Сухум

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: обществоАвтор: Юрий КВИЦИНИА, г.Сухум