ПОСЛЕДНИЕ АККОРДЫ, или ТАНЦЫ НА СНЕГУ

Интересная история

Была зима. А в Казани зимы всегда суровые. Очень часто держалась температура минус 37. Почему-то именно эта цифра. Когда бывало минус 20, мы считали, что потеплело. Я тогда работала перед поступлением в вуз младшим корректором в газете «Советская Татария», располагавшейся в газетно-журнальном комплексе «Дом печати» – огромном старинном пятиэтажном здании, и была секретарем первичной комсомольской организации. Здание находилось в центре города, на улице Баумана. И где-то на окраине города стали воздвигать новое здание «Дома печати» (сейчас и располагаются в нем редакции газет и журналов Татарстана). Не знаю, кто нам кинул клич, но мы, комсомольцы из разных редакций комплекса, оказались на этой стройке и укладывали в штабеля белые кирпичи перед возводившимися стенами корпуса.

Когда закончили работу, решили пообедать. Мы заранее запаслись провиантом. Но где устроить пикник? Один из комсомольцев предложил пойти в старый частный дом, который недавно покинула его семья. Дом находился не так далеко от строительства газетно-журнального комплекса.

Оказалось, что рядом со старым домом нашего коллеги было немало таких же пустых. Все их жильцы переселились в новые квартиры, которые в ту пору, насколько помню, строились интенсивно. Впрочем, квартиру вскоре могла бы получить и я, если бы не ушла из редакции, в которой проработала три года, но я об этом не жалею.

Мы всей гурьбой заполнили этот одноэтажный дом. Сесть было не на что и не за чем – ни столов, ни стульев или какой-нибудь другой мебели в комнатах не оказалось. Семья, перебираясь в новую квартиру, увезла, видимо, все с собой. А эти дома ждала общая участь – их вскоре должны были снести, а на их месте построить что-то новое, но мы не задавались вопросом, что именно.

Еду мы разложили по подоконникам. Кто стоя, кто сидя на полу, но поели и, конечно же, выпили понемногу не то водки, не то вина. А как же без этого молодым комсомольцам?! У нас был и портативный транзистор. Начались танцы. Нам стало тесно в комнатах. Некоторые из нас высыпали на небольшой дворик и там продолжали танцевать. И только тогда я, южанка, поняла, что на сильном морозе, оказывается, бывает и не холодно. Это было здорово! Мы еще в не отапливавшемся давно доме сняли свою верхнюю одежду, а теперь, неистово танцуя быстрые танцы под эстраду, лившуюся из окна, совсем разгорячились. Стали постепенно снимать с себя уже и теплые шарфы и кофты, оставаясь в какой-то тоненькой одежде. Танцевали долго. Но главное – никакого холода! Наоборот, было жарко. Это ощущение со мной до сих пор...

Потом я написала заметку в нашу общую комсомольскую стенгазету (стенгазету газетно-журнального комплекса). Написала о том, что наши танцы и музыка являлись последними аккордами в жизни старого дома, которому оставалось стоять на этой земле совсем немного.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА