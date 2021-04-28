СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ

О некоторых аспектах положения русских соотечественников в Республике Абхазия

На сегодня общественно-политическое, социально-экономическое и культурное положение русских жителей Абхазии остается крайне неудовлетворительным. Все попытки решить вопрос объединения русского населения республики вокруг единой мощной коалиционной структуры окончательно зашли в тупик. Начиная с 2008 г., на территории республики было создано свыше трех десятков различных общественных организаций, лишь формально занимающихся отстаиванием прав русских.

Это небольшие, малочисленные организации и группы, защищающие интересы лишь своих лидеров, и при этом зачастую конфликтуют между собой. Во многом данное состояние вещей объясняется ничем не оправданными амбициями таких «вождей», их эгоизмом, неумением, недостаточным опытом, да и нежеланием взаимодействия.

Вместе с тем подобные мелкие разрозненные структуры, по сути, нарушают основополагающий для русских принцип общинности. Из более чем трех десятков официально зарегистрированных организаций фактически нет ни одной реально работающей. У большинства имеется только т.н. «актив» из нескольких человек, который создает видимость «кипучей» деятельности, однако на самом деле лоббирует собственные интересы в государственных органах Абхазии и России. Притока новых членов, особенно молодежи, в подобные организации не наблюдается. Более того, складывается впечатление, что в их рядах, кроме руководителей и их окружения, никто не состоит. Существуют организации, которые на протяжении ряда лет не провели ни одного мероприятия! Тем не менее все они стремятся выбрать себе громкое название, именуясь «русскими общинами» районного или даже республиканского масштаба, и не стесняются делать публичные заявления от имени всех русских жителей республики, к которым фактически не имеют никакого отношения.

В подобном «соревновании амбиций» лидеры этих структур все время борются друг с другом, стремясь доказать, кто из них «более легитимен». При этом мало кто помнит о самом главном – о 23 500 русских людях, проживающих в РА, которые, в лучшем случае, нужны подобным деятелям лишь для «сбора подписей» в свою поддержку, а затем какой-либо интерес к ним уже полностью теряется.

Впрочем, за все время работы в Абхазии и других российских государственных структурах, отвечающих за работу с соотечественниками, с их стороны не прозвучало ни одного серьезного выступления в прессе и по телевидению в защиту прав живущих в республике русских, направленного на отстаивание их интересов. Не было подготовлено ни одного нового лидера, обладающего профессиональным потенциалом и способного оказать влияние на общественное мнение. Конечно, организуемые ими культурные мероприятия и научные конференции также имеют важное значение, но остается масса других проблем, являющихся гораздо более приоритетными. В частности, воспитание русской молодежи, которая не имеет возможности учиться в России (хотя, казалось бы, именно она должна была бы рассматриваться в первую очередь при распределении квот для поступления в российские вузы), забота и материальная поддержка одиноких и малоимущих русских пенсионеров, не имеющих кланово-родственных связей в Абхазии и др.

Многолетние попытки российских госструктур организовать извне работу организаций соотечественников в республике и объединить их вокруг единого центра фактически потерпели неудачу. Созданный при непосредственном участии Посольства РФ в РА и Представительства Россотрудничества в РА в 2019 г. «Союз русских и казачьих организаций Республики Абхазия» (СРКОРА), переименованный в 2020 г. в «Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии» (КСОРС), также не смог выступить в качестве объединяющей силы для местной русской общины. Более того, на сегодняшний день КСОРС остается структурой, не зарегистрированной в Министерстве юстиции РА, что вступает в открытое противоречие с законодательством страны и не позволяет осуществлять декларируемую организацией общественно-политическую, а также гуманитарно-культурную деятельность.

Суть противостояния снова свелась к взаимному оспариванию легитимности и права на представление интересов русского населения Абхазии.

В складывающейся ситуации единственной возможностью для русских жителей Абхазии заявить о себе и добиться, наконец, разрешения своих насущных проблем и вопросов остается начать подлинный, а не формальный диалог. Все объединения российских соотечественников должны, в первую очередь, представлять стоящих за ними реально действующих людей, а не становиться площадкой для самопиара их руководителей. Пора уже открыто обсуждать и обозначать свои цели, задачи и перспективы, а также избирать собственных лидеров, не назначенных кем-то или присланных извне, а реально проявивших себя в деле объединения российских соотечественников и отстаивании их интересов в Абхазии.

Следует продолжать поиск активных русских людей, особенно из числа молодежи, которые, возможно, пока не проявили себя на поприще общественной деятельности, но преуспели в других сферах и при правильном к ним подходе способны будут внести «свежую струю» в движение российских соотечественников в Абхазии. Кроме того, не следует забывать о таких направлениях работы, как взаимодействие с преподавателями русских школ и представителями Православной церкви.

Исходя из вышеизложенного, объединение «Ассоциация правовой и социальной помощи соотечественникам» и Конгресс русских общин предлагает в ближайшие сроки провести собрание русскоязычного населения в каждом районе РА с участием руководителей регионов и руководителей РА для определения отношения русского населения к сложившейся ситуации и выражения вотума доверия к тем, кто представляет интересы русского населения как внутри РА, так и за ее пределами.

Сложившаяся ситуация беспокоит как руководство РА, так и Посольство РФ.

Русское население РА является частью народа Абхазии и должно активно участвовать в общественной жизни РА.

Геннадий Васильевич НИКИТЧЕНКО, председатель общественной организации Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии»,

Владимир Анатольевич ПОПОВ, председатель общественной организации «Ассоциация по правовой и социальной помощи соотечественникам»

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Геннадий Васильевич НИКИТЧЕНКО, председатель общественной организации Конгресс русских общин соотечественников России в Абхазии», Владимир Анатольевич ПОПОВ, председатель общественной организации «Ассоциация по правовой и социальной помощи соотечественникам»