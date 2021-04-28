КРЫМ И АБХАЗИЯ: ПРОЧНЫЕ УЗЫ ДРУЖБЫ

22 апреля в Сухуме состоялось III пленарное заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и заместителя председателя Совета Министров Республики Крым – Постоянного представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгия Мурадова. В заседании участвовали представители заинтересованных ведомств с обеих сторон. Участники заседания заслушали информацию о ходе реализации мероприятий программы сотрудничества на 2020-2021 годы, а также обсудили вопросы многовекторного сотрудничества на предстоящие три года в области торгово-экономического взаимодействия, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и архитектуры, туризма, образования и науки, культуры и культурного наследия, физической культуры и спорта.

Обсуждая сферу экономики, стороны затронули вопросы оказания содействия увеличению объема двусторонних поставок из Республики Крым в Республику Абхазия – сельскохозяйственной продукции и продовольствия, промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения, а из Абхазии в Крым – фруктов, в том числе цитрусовых культур, безалкогольных напитков, других продовольственных товаров и конкурентоспособных нерудных строительных материалов от производителей Абхазии.

В сфере сельского хозяйства намечены приоритетные направления для инвестиций в области аквакультуры: рыболовства в водах Абхазии для крымских судов. Стороны решили продолжить обмен опытом между Абхазией и Крымом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Стороны также условились продолжать реализацию инвестиционного проекта ООО «Колос» по созданию завода по производству рыбной муки, рыбьего жира для животноводства, рыбных хозяйств и птицефабрик в Крыму.

В области транспорта стороны согласились активизировать работу по организации грузопассажирского морского, автомобильного и паромного сообщения между Республикой Абхазия и Республикой Крым, а также по формированию логистических схем перевозок между республикой и регионом, в том числе с использованием возможностей российского круизного маршрута «Сухум – Ялта». Достигнута предварительная договорённость об организации грузоперевозок по маршруту «Керчь – Очамчира» паромами.

В области культуры и культурного наследия стороны намерены продолжить разработку совместных проектов, включая обменные гастроли театров, профессиональных творческих коллективов, самодеятельных коллективов народного творчества. Стороны условились об организации профессионального общения между библиотечными специалистами Республики Абхазия и Республики Крым на основе прямых связей между учреждениями, об организации межмузейного сотрудничества. Стороны сочли важным осуществлять совместные научные исследования объектов археологии на территориях Абхазии и Крыма.

Результатом встречи стало утверждение Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Советом Министров Республики Крым и Кабинетом Министров Республики Абхазия на 2022-2024 годы. План мероприятий утверждается каждые три года. В новый документ вошли свыше 50 мероприятий, планируемых к выполнению на межведомственном уровне согласно разделению плана мероприятий по отраслям деятельности. Очередное заседание Комиссии пройдет во II квартале 2022 года в Республике Крым.

Об итогах заседания представителям абхазских СМИ рассказали Беслан Джопуа и Георгий Мурадов. Беслан Джопуа подчеркнул:

– Мы сегодня наметили планы экономического и гуманитарного развития. Наши коллеги обсудили в рамках своих ведомств дальнейший план мероприятий. Есть ряд интересных проектов, и они были закреплены подписанными документами. Некоторые проекты находятся на стадии разработки. Подписание протокола станет хорошим подспорьем для реализации совместных идей.

Далее Георгий Мурадов сказал, что уже есть целый ряд реализованных совместных проектов:

– Прежде всего, я отметил бы завершающийся проект, который направлен на производство очень ценного сырья – рыбной муки и рыбьего жира. Он реализуется с помощью наших абхазских друзей и инвесторов на Керченском полуострове непосредственно в Керчи. Есть успехи и в сфере двусторонней торговли. Могу сказать, что абхазские мандарины, другие цитрусовые, а также другие южные фрукты присутствуют на столах крымчан, как и у всех россиян. У нас продолжается двустороння торговля, и мы хотим сделать ее еще более выгодной для наших граждан с точки зрения стоимостных показателей. Разрабатываем транспортные логистические схемы, чтобы перевозка этих товаров была быстрой и дешевой и на стол к потребителю попадали свежие товары высочайшего качества. На сегодняшней встрече не остались без внимания и другие направления абхазо-крымского сотрудничества. Мы многое наметили в сфере культуры и образования. Наши два региона связаны исторически еще с античных времен. У нас много памятников и музеев, отображающих жизнь наших народов. Мы намерены развивать сотрудничество в сфере археологии, музейного дела. У нас есть замечательные театры, художественные коллективы. Большие перспективы и у сотрудничества в области образования. У нас очень хороший университет и другие учебные заведения, которые могут быть интересны жителям Абхазии.

Большое значение Абхазия и Крым придают сотрудничеству в области науки, сельского хозяйства, туризма. Г.Мурадов подчеркнул:

– Мы придаем большое значение развитию общественных связей между нашими республиками, военно-патриотическому сотрудничеству. Мы готовимся отметить 80-летие начала Великой Отечественной войны. Абхазские поисковики нашли на крымской земле героев-абхазцев, которые погибли в той войне, и мы договорились о том, что установим мемориальный знак, посвященный павшим героям. Это очень важные вещи, формирующие сознание людей.

Мурадов также напомнил о проектах, которые уже реализованы. В их числе поставка щебня в Крым:

– Поставки были пусть и не в таком объёме, в котором хотелось бы, но стройки в Крыму идут, и этот проект будет работать.

Подвёл итоги встречи Беслан Джопуа:

– Крым заинтересован в поставках из Абхазии сельскохозяйственной продукции, к примеру, ореха-фундука, киви, хурмы, граната, в том числе и в качестве сырья для кондитерского производства. Речь шла и о сотрудничестве в области производства морепродуктов, таких как устрицы, мидии, другие моллюски, пользующиеся спросом не только на российском рынке. Представители Крыма заинтересовались абхазским медом, который производится в республике в немалом объеме, но при этом крестьяне не могут реализовать его большую часть. Нет рынка сбыта продукции пчеловодов, производители справедливо выступают с претензиями относительно того, что государство не может организовать сбыт прекрасного экологически чистого меда. Эту тему Георгий Львович обещал взять под личный контроль. Я думаю, что и в этом вопросе будет положительный результат.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ