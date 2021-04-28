ЦЕЛЬ ЦСЭИ – СПЛОТИТЬ НАРОД АБХАЗИИ

21 апреля в Центре социально-экономических исследований прошёл круглый стол на тему «О новой модели избирательной системы».

В нём приняли участие представители органов государственной власти, Парламента РА, этнических общин Абхазии, научно-творческой интеллигенции, бизнес-сообщества и СМИ.

ЦСЭИ предлагает выработать новую модель избирательной системы, которая будет отвечать интересам абхазского общества. С этой целью для взаимодействия власти и общества будет создан Конгресс народа Абхазии. Цель Конгресса – сплочение народа Абхазии для обеспечения безопасности и благополучия общества, укрепление его жизнеспособности в условиях нарастающих внешних и внутренних угроз.

Открыл мероприятие директор ЦСЭИ Олег Дамения. Он отметил:

– Образовавшийся во взаимодействии власти и народа пробел уже стал одним из дестабилизирующих факторов, ведущих к противостоянию и тормозящих развитие общества. Чтобы восстановить этот пробел и выйти на перспективы развития страны, необходимо, как нам представляется, создать общественное движение «Конгресс народа Абхазии». Конгресс будет состоять из 350 членов, избранных избирателями в 35 округах, что определит его легитимность. В его состав должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере и ведущих отраслях экономики, люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе, с учетом половозрастного и этнического состава населения страны.

Олег Дамения пояснил, что Конгресс по сути – это институт выборщиков, который должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов государственной власти и управления, Парламента в частности. Коллегия выборщиков используется во многих странах мира, в том числе и в США.

– Он важен нам, поскольку наши избиратели далеко не всегда понимают, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого они собираются голосовать, – подчеркнул директор ЦСЭИ. – Институт выборщиков вполне соответствует нашей культурно-исторической традиции, и возрождение его востребовано самой нашей жизнью.

Он также напомнил, что и у нас этот опыт был использован в выборной кампании 1991 года, что позволило успешно решить стоявшие тогда перед страной задачи.

В своих выступлениях секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба, депутат Парламента РА Рауль Лолуа, представители этнических общин Абхазии и другие поддержали создание Конгресса народа Абхазии. Выступивший министр юстиции Анри Барциц подчеркнул, что создание новой модели избирательной системы нуждается в тщательном анализе и обдуманной разработке.

Как пояснила модератор круглого стола, экономист Илона Мерцхулава, для решения организационных вопросов работы Конгресса в ближайшее время будет создана специальная группа из 25 человек, в которую войдут представители всех районов Абхазии. Первое заседание Конгресса планируется провести в начале мая 2021 года. 26 апреля состоится пресс-конференция по итогам круглого стола.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ