ГОРДОСТЬ НАЦИИ И ПЛАНЕТЫ!

С радостью и гордостью воспринял известие об объявлении благодарности Президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ректору АГУ, академику РАЕН, профессору Алеко Алексеевичу Гварамия.

Не могу утверждать со стопроцентной точностью, но, по-моему, это первый случай, когда благодарность высшего должностного лица России получает гражданин Абхазии. Как бы там ни было, это ещё одно подтверждение, что Алеко Алексеевич Гварамия – великий наш соотечественник, величина мирового масштаба и в научной, и в педагогической, и в организационной сфере. Благодарность Владимира Владимировича Путина подчёркивает также и выдающийся вклад Алеко Алексеевича Гварамия в укрепление российско-абхазских взаимоотношений, русско-абхазской дружбы.

И мы, преподаватели Абхазского государственного университета, вправе гордиться тем, что работаем под началом такого выдающегося учёного, такого талантливого руководителя и мудрого человека.

От всей души поздравляю Вас, дорогой Алеко Алексеевич, со столь высокой оценкой Вашей многогранной деятельности. Это глубоко символично, когда Владимир Владимирович Путин, один из самых влиятельных людей мира, благодарит абхазского ученого и преподавателя. Эта награда и для всех нас – преподавателей и студентов университета и для всей нашей страны, для всего нашего народа, которому Вы беззаветно служите.

Желаю Вам, дорогой Алеко Алексеевич, новых творческих свершений во благо абхазской и мировой науки. Вы – честь, совесть и вечность нации. Пусть Ваш божий дар и титанический труд всегда будет оценён по достоинству!

Патико АЛАН, заслуженный работник высшей школы РА и РФ, заслуженный работник сельского хозяйства РА, почетный профессор АГУ

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: обществоАвтор: Патико АЛАН, заслуженный работник высшей школы РА и РФ, заслуженный работник сельского хозяйства РА, почетный профессор АГУ