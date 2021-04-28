ВОПРОСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлейба.

Обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией правительственных программ в сфере здравоохранения, в том числе по линии обеспечения медикаментами лечебных учреждений страны, специализирующихся на лечении соматических больных, а также заболевших COVID-19.

По данным докладов, программы Минздрава профинансированы с 1 января 2021 года на 62,7 млн рублей. От общего объёма средств, заложенных на реализацию программ в сфере здравоохранения на год, уже выделено 30 %.

К примеру, на покрытие потребности программы по лечению граждан за пределами Республики Абхазия направлено с начала года 11 млн рублей для лечения 101 гражданина.

Стартовала также программа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: из 50 млн рублей, заложенных в республиканский бюджет, выделено Минфином свыше 12 млн.

Помимо этого дополнительно на основании отдельных решений с января по апрель на цели, связанные с защитой населения от коронавирусной инфекции, выделено 78,5 млн рублей.

Участники обсудили и проблемные вопросы сферы здравоохранения, медикаментозного обеспечения ЛПУ и граждан.

Минздравом отмечено, что в прошлом году образовался дефицит средств по программам, связанным с лечением больных туберкулёзом и сахарным диабетом.

Премьер-министр поручил эффективнее координировать взаимоотношения ведомств в части осуществления закупки препаратов и расходных материалов, отслеживать плановое распределение ресурсов по лечебным учреждениям, гибко и оперативно реагировать на дефициты и изменения потребностей.

«От качества подхода к реализации программ Минздрава зависят жизни наших граждан. Важно предупреждать проблемы, опережать прогнозы расходов для того, чтобы получатели медицинской помощи не ощущали неудобств и не ожидали положенного им содействия длительное время. При этом обращайте внимание на основные аспекты при организации работы: качественные закупки и надёжные поставщики», – завершил встречу Александр Анкваб.

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс