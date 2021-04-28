СООБЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ

Консульский отдел Посольства России предупреждает о временном сокращении часов приема посетителей в течение нескольких дней.

С 4 по 7 мая 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии будет принимать граждан с 9:00 до 13:00.

В связи с этим выдача готовых пятилетних загранпаспортов в указанные дни производиться не будет.

Граждане, записанные на подачу анкет на оформление пятилетних загранпаспортов, будут приниматься согласно ранее опубликованному графику.

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс