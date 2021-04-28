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28.04.2021
Номер: 36
Выпуск: 4040
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СООБЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В АБХАЗИИ
Консульский отдел Посольства России предупреждает о временном сокращении часов приема посетителей в течение нескольких дней.
С 4 по 7 мая 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии будет принимать граждан с 9:00 до 13:00.
В связи с этим выдача готовых пятилетних загранпаспортов в указанные дни производиться не будет.
Граждане, записанные на подачу анкет на оформление пятилетних загранпаспортов, будут приниматься согласно ранее опубликованному графику.
Номер: 36
Выпуск: 4040
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс