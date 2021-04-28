РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с главой Администрации города Сухума Бесланом Эшба.

Беслан Эшба рассказал главе Правительства об итогах рабочей поездки в Краснодар, планах наращивания взаимоотношений с регионами России и о текущей работе по подготовке города к предстоящему курортному сезону.

Кроме того, глава столичной Администрации проинформировал Премьер-министра о планируемых мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 Мая.

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс