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28.04.2021
Номер: 36
Выпуск: 4040
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с главой Администрации города Сухума Бесланом Эшба.
Беслан Эшба рассказал главе Правительства об итогах рабочей поездки в Краснодар, планах наращивания взаимоотношений с регионами России и о текущей работе по подготовке города к предстоящему курортному сезону.
Кроме того, глава столичной Администрации проинформировал Премьер-министра о планируемых мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 Мая.
Номер: 36
Выпуск: 4040
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс