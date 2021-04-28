С РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ – ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с заместителем председателя Совета министров Республики Крым – Постоянным Представителем Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

А.Анкваб и Г.Мурадов тепло приветствовали друг друга. Они обсудили развитие многосторонних отношений с Крымом. Мурадов рассказал главе абхазского Правительства об итогах работы межправительственной комиссии, заседанием которой утверждена новая многоотраслевая программа.

По словам сопредседателей комиссии Беслана Джопуа и Георгия Мурадова, стороны намерены осуществлять тесные контакты, реализовывать проекты в дополнение к основному плану мероприятий.

Георгий Мурадов:

«Спасибо большое Вам за дружбу, которая длится десятилетия и продолжается в настоящее время. Вчера мы провели все основные мероприятия, направленные на благо нашего сотрудничества, наметили долгосрочные планы и обсудили, что мы должны сделать в этом году.

Приглашаем Вас на Ялтинский международный экономический форум, который планируется провести в октябре. Приедут представители многих стран. Особенностью форума является то, что он включает много компонентов политического и международного содержания. Это площадка, где можно работать не только по экономическим, но и по политическим вопросам.

Мы благодарны, что в Абхазии продуктивно существует и работает клуб друзей Крыма, который находится в сотрудничестве с Международной ассоциацией друзей Крыма. Таким образом, друзья Абхазии – друзья Крыма, а друзья Крыма – друзья Абхазии. Такая общественная поддержка очень важна. Мы создаем платформу для широкого восприятия независимости Абхазии, а также российского статуса Крыма через общественное мнение».

Александр Анкваб:

«Не лишним будет повторить, когда Вы были в Правительстве Москвы, сделали для Абхазии очень много добрых дел, и мы об этом помним. Очень уважаем и ценим Вас.

Точек соприкосновения очень много, это – экономика, наука, образование, спорт. Есть то, что интересно и крымской стороне, и нам. Мы не видим Крым своим курортным соперником, наоборот, мы будем учиться друг у друга. В Крыму есть свой опыт приема гостей, у нас – свой. Мы за такие отношения, которые при вашей прямой поддержке все больше укрепляются.

Я считаю работу плодотворной с точки зрения эффективности, это вселяет оптимизм, без которого нам не жить. Согласен, 2020 год оказался очень сложным, много человеческих трагедий. Но мы, преодолевая трудности, будем идти дальше. Думаю, наша с Вами работа в рамках наших дружеских, братских отношений, позволит добиться полезных результатов, которые будут существенными для наших граждан».

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс