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Завершился рабочий визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Российскую Федерацию. Глава государства вернулся на Родину, сообщает пресс-служба Президента РА.

В ходе визита в Москву Президент Абхазии провел встречи с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, генеральным директором Росгосстраха, руководителем Роспотребнадзора и другими представителями российской власти.

Накануне своего отъезда на Родину Президент посетил премьеру спектакля Никиты Михалкова «12», состоявшуюся на исторической сцене Большого театра. Спектакль был приурочен к юбилею знаменитого режиссера. Бжания также пришел поддержать наших юных соотечественников – участников московского детского абхазского хореографического ансамбля «Амцабз», зажигательный танец которых стал завершающим аккордом спектакля.

Номер: 36Выпуск: 4040Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс