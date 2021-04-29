НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНКИ В ТУРЦИИ

Интересные истории

С каждым из нас происходят порой невероятные истории. Какие-то из них стираются из памяти. А некоторые остаются навсегда, и когда память возвращает в то время или ситуацию, то на душе становится легко, светло и очень трогательно.

Итак, мой рассказ о том, как я приехала к родственникам в Турцию, а конкретно к Ирфану Капба, который живет в городе Инегёль. Чтобы не претендовать на литературный жанр рассказа, ограничусь более привычной для себя журналистской статьей. По Турции нужно было проехать более 18 часов на автобусе. Путь, скажу честно, неблизкий. За это время я успела познакомиться со многими людьми. Учитываем и такой момент, что турецкий я не знаю. Английский язык на уровне школьной программы. Мне повезло встретить замечательных людей. Я могла бы придумать имена для своих героев, это же рассказ. Но не буду этого делать принципиально. Ведь в памяти моей они остаются как незнакомцы, которые пришли мне на выручку в чужой стране. Я начинаю.

Путешествие в Турцию берет свое начало в аэропорту Сухума, откуда я прилетела в Батум. Опрометчиво, без билета на самолет, я приехала, полная решимости, посетить страну, где, по рассказам очевидцев, проживают мои родственники– внучатые племянники по линии Габрия. Оставался один- единственный невыкупленный билет, а до отправления рейса всего 30 минут. Путешествие началось удачно, в компании команды баскетболистов, которые летели на турнир. Прилетели. Пройдя через паспортный контроль на границе с Турцией, я благополучно приехала в Трабзон и остановилась в гостинице. Сразу позвонила в Инегёль к Ирфану и услышала первые слова на абхазском языке. Его мама, родом из семьи Сагария, услышав мой голос, начала плакать. И сказала, что очень ждет меня, назвав своей маленькой свекровью «санхуа хучы», так как ее настоящая свекровь тоже носила фамилию Габрия. На следующий день мне нужно было отправиться в долгое путешествие на автобусе. Как это сделать, я не очень понимала. Поэтому вновь позвонила Ирфану и он договорился с управляющим гостиницы, чтобы тот провел меня до автобусной станции. Вот с этого места начинается именно то, ради чего я начала писать. Он (управляющий) так и сделал, на своей машине довез меня до вокзала, и так как до отправления моего автобуса было часов 5-6, предложил переждать это время у своего знакомого, который держал маленькую гостиницу и неплохо говорил по-русски. Я в Турции, заметьте, а помогают мне незнакомые люди. А мой добрый знакомый из гостиницы распрощался и уехал по неотложным делам. Но пообещал, что если успеет, то обязательно приедет к отправлению автобуса. Тогда я, в силу своей неопытности, засомневалась. Но, как оказалось, напрасно. Я уже сидела в автобусе, на своем месте, меня провел туда друг моего знакомого незнакомца. И вот за несколько минут до отправления администратор гостиницы появился с целым пакетом фруктов. До сих пор этих незнакомых людей вспоминаю с огромной благодарностью. А прошло уже 30 лет! Но у благодарности нет срока давности, как мне кажется. Мои удивительные открытия человеческих качеств на этом не закончились, они только начинались. Водитель автобуса, узнав, что среди пассажиров иностранка, на каждой остановке провожал меня до кафе и даже угостил чаем, и спрашивал стюарта, на месте ли я, и, только убедившись, что я на своем месте, продолжал дальнейший путь.

Путешествие длиною в 18 часов подходило к завершению. Город Инегёль встретил нас дождливым и холодным февральским утром. Еще через несколько минут я встречусь с родственниками. Ожидание было волнительным, хотя я и знала Ирфана лично, но с остальными членами его большой семьи еще предстояло познакомиться. Наш автобус не очень быстро пробирался по нешироким улицам маленького города. И тут я увидела из окна, что это та самая улица, где проживает семья Капба. Решение пришло быстро, но оно не было правильным. Это я поняла уже позже. Я попросила водителя остановиться, на что он очень удивился, но все же высадил меня. А я решила, что сейчас перейду улицу и попаду прямо к дому, где меня ждут. Но. Движение было односторонним, и перейти улицу не представлялось возможным. Останавливаю первое такси. Водитель настолько пожилой человек, что объяснить ему, куда мне нужно, стало невыполнимой задачей. Да, а по номерам домов – нужный мне, вот он, напротив. Итак, показываю адрес, написанный на турецком языке, он его долго изучал. Тронулись. Примерно полчаса он кружил по микрорайону. Когда мне уже это порядком надоело, я ему говорю: «Ефенди, стоп». Думаю, такие слова понятны всем. Он действительно остановился. Я вышла из машины, благо рядом была пешеходный тротуар и по нему шли неторопливо люди. Я обратилась к первому встречному. Ну, мой английский с турецким и наполовину русским можно себе представить. Мужчина, который внимательно смотрел в блокнот с адресом и слушал мою бессвязную речь, обратился ко мне с такими словами: «Быпсуома?» («Ты абхазка?») Я поняла, что чудеса в жизни случаются. Он оказался другом моих родственников – Ирфана и Кенана Капба. Татарин по национальности, общаясь с абхазами, он выучил наш язык. Дальше все было замечательно. Мы подъехали к дому, вышли из машины, я пыталась расплатиться, но мой новый попутчик вновь меня поразил, сказав: «Разве у вас не мужчины оплачивают за проезд?» Мы поднялись в дом, и кроме бабушки с внуками, никого не было. Оказалось, что вся семья встречает меня с транспарантами на вокзале. Вскоре все мы встретились, и эта встреча была очень трогательной, как и все те многочисленные встречи и знакомства, которые произошли позже. Мои гостеприимные родственники старались сделать мое пребывание запоминающимся. А я рассказывала им невероятные приключения, с которыми мне пришлось столкнуться, чтобы преодолеть расстояние и приехать к ним в гости.

Мы продолжаем дружбу с семьей Капба. Они обязательно заезжают ко мне, когда бывают в Абхазии. А несколько лет назад сын Кенана Капба, которому было лет пять, когда я с ними познакомилась, приехал в Абхазию, женился здесь на абхазке. И на этой свадьбе я через много лет встретилась с моими родственниками, которые приехали из Турции. И снова была трогательная встреча. А молодым я оставила на память фотографию, где жених, будучи ребенком, сидит рядом со мной, а я учу его русским словам.

Такая получилась у меня история, которая возвратила меня на много лет назад. А на самом деле, вперед. Пока я писала эту статью, ловила себя на мысли, что улыбаюсь! И если кто-то еще улыбнулся, значит, цель достигнута.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району