ВОЗМОЖНО ТАК? ВЕРСИЯ

Свое мнение

Я всегда утверждаю, что наш язык самый древний, от которого пошли другие языки мира. Кто-то со мной согласен, кто-то нет. Думаю, это нормальное явление. Приведу некоторые примеры – пасхальные праздничные дни.

АСАС (гость), АСЫС (ягненок), ИСЫС (его ягненок). Чувствуется, как перекликаются наши слова с Иисусом, который наречен этим святым именем. Думаю, это подтверждают и такие слова, как Исус рыс0он (ежедневно давал работу), Са исуси (какое мое дело), Са исусуп (это мое дело).

Можно привести еще много примеров слов, созвучных нашим родным словам, которые могут подтвердить, что Иисус Христос – так его назвали первые наши древние абхазские предки.

Джамал БАРЦЫЦ, ветеран Отечественной войны народа Абхазия 1992-1993 гг.

г.Гагра

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: обществоАвтор: Джамал БАРЦЫЦ, ветеран Отечественной войны народа Абхазия 1992-1993 гг.