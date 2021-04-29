СПОРТ

В г. Лабинске прошло первенство МО по баскетболу среди девочек 2009-2010 г.р., посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняла участие команда г. Сухуме. Это первый выездной турнир для наших юных баскетболисток, в котором они заняли призовое третье место. Лучшим игроком команды признана Квициния Марина. Тренирует команду Асландзия Астамур.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум