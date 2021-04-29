СПОРТ

В Москве, в спортивном комплексе «Самбо-70», прошли XI международные соревнования по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики и Абхазии, принимающей участие в нем уже четвертый год подряд.

Наша команда была представлена четырьмя юными спортсменами из Сухума.

Один из спортсменов – Нестор Аристава, одержавший пять побед в весовой категории до 42 кг, был награждён специальной поощрительной медалью за 5-е место.

Другим нашим юным дзюдоистам – Гуния Сандро, Гилязетдинову Вагиду и Николь Гоциридзе, одержавшим по несколько побед, не удалось вмешаться в борьбу за призовые места.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум