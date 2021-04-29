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РЕКЛАМА 29.04.2021

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«ЧАЕК-КОФЕЕК» КАФЕ-МАГАЗИН, ГДЕ СТОИТ ПОБЫВАТЬ!

Зал на 20 человек для встреч, празднования памятных дат, где можно насладиться ароматными напитками – настоящим чаем и кофе.

Уютная обстановка позволяет отвлечься от повседневной суеты. Побывав здесь, хочется заглянуть сюда еще раз.

Много вкусного и интересного предлагает кафе-магазин «Чаек-кофеек».

Наш адрес: г.Сухум, ул. В.Ардзинба,109, с 8.30 ч. до 21.00 ч., без выходных.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!


Номер:  37-38
Выпуск:  4041-4042
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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