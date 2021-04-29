КРУГЛЫЙ СТОЛ «СЛОЖИВШАЯСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ РОССИИ. ВЗГЛЯД И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ АБХАЗИИ»

Русские Абхазии

В Сухуме, в конференц-зале бизнес-центра «Эверест», прошли заседание Общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Путина и круглый стол на тему «Сложившаяся международная ситуация вокруг России. Взгляд и предложение из Абхазии». В мероприятии приняли участие более 30 представителей общественных организаций и политических партий республики различных взглядов.

В ходе круглого стола участники обсудили вопросы международной политической ситуации вокруг России и влияние ситуации на Абхазию, нападки на Президента РФ В.В. Путина со стороны руководства США и западных стран, в том числе и создавшееся напряжение у российской и абхазской границ в Черном море и других регионах РФ из-за концентрации войск НАТО.

Участники Общественного штаба выразили поддержку Владимиру Владимировичу Путину в его деятельности на посту Президента Российской Федерации и готовность на дальнейшее укрепление и развитие союзнического и стратегического партнерства Абхазии и России. Они поблагодарили российского лидера за его особое братское отношение и внимание, которое он оказывает Республике Абхазия и жителям страны.

По итогам круглого стола было принято решение о создании на базе штаба общественной платформы (движения) «Абхазия и Россия. Стратегический Союз», которая может стать мостом между странами. Главная цель платформы – выработка предложений, обсуждение инициатив, проведение различных мероприятий, которые будут сближать Абхазию и Россию в различных сферах – культуре, образовании, спорте, медицине и в других направлениях. Платформа будет доступна для участия всех общественных организаций, политических партий и движений двух стран, которые смогут транслировать свои предложения органам власти двух стран в качестве рекомендаций и приносить пользу в развитии и улучшении взаимоотношений между государствами.

В работе круглого стола приняли участие: заместитель Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Л.М. Галустян, депутат Сухумского городского Собрания Р.С.Кутарба, депутат Гулрыпшского районного Собрания С.В. Альмешева, заместители секретаря Общественной палаты Республики Абхазия В.К. Смыр и Н.М.Хапат, член Общественной палаты Республики Абхазия, Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии В.Н. Мироненко, председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана Д.В.Цулукия, заместитель председателя Общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш» З.С.Зухба, представитель Абхазского Казачьего общества И.К. Агумава, заместитель председателя Республиканской общественной организации «Аидгылара» Э.И.Какалия, заместитель председателя Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУАА» Д.Н. Квициния, председатель Армянской общины Республики Абхазия Г.П.Трапизонян, представитель Аланского Казачьего войска в Абхазии С.С. Габния, председатель Фонда Союза ветеранов батальона «Горец» В.Г. Ашба, заместитель председателя Греческого культурно-просветительского и благотворительного центра «Ирини» М.Г.Кишмария, председатель Ревизионной комиссии «Ирини» М.Э. Хачев, председатель Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий В.И. Шелест, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Н.Б. Лютахина, президент Федерации шотокан каратэ-до Республики Абхазия, главный редактор газеты Республика Абхазия Ю.А.Кураскуа, председатель Профсоюзного комитета ООО «ЭРА-ИСТОК» Е.М. Кучеренко, председатель Совета ветеранов ООО «ЭРА-ИСТОК» С.О. Бабикян, секретарь президиума политической партии «Амцахара» З.К.Адлейба, советник председателя политической партии «Амцахара» Р.З.Джугелия, председатель Республиканской политической партии «Акзаара» Л.Ю.Дзапшба, заместитель председателя Республиканской политической партии «Единая Абхазия» Р.Я.Яйлян, председатель Народной партии Абхазии Я.В.Лакоба, первый заместитель председателя Народной партии Абхазии Ю.Т.Квициниа, председатель Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» А.Ч. Барциц, представители СМИ. Вел круглый стол председатель общественного объединения «Русская община Абхазии» Р.С. Рязанцев.

Отметим, что Общественный штаб призван объединить всех сторонников Президента РФ Владимира Путина в Абхазии и планирует проведение различных мероприятий, направленных на консолидацию неравнодушных граждан РФ и российских соотечественников, проживающих в республике, а также юридических лиц, которые поддерживают стратегический курс Президента РФ В.В. Путина и заинтересованных в укреплении и развитии союзнического и стратегического партнерства России и Абхазии и российско-абхазской дружбы.

Связаться с участниками Общественного штаба можно по телефону +7 (840) 229-40-40.

Пресс-служба Общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.ПУТИНА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.ПУТИНА