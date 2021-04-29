ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА: «В ОБЩЕСТВЕ ЕСТЬ ЗАПРОС НА ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

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В середине марта, конкретно 16-го числа, редакция газеты «РА» обратилась с рядом вопросов к новому руководителю Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия, доктору филологических наук, профессору, академику АНА Вячеславу Чирикба. В этот же день мы посмотрели интервью Абхазскому телевидению, где он отвечал почти на такие же вопросы, как и наши. И мы поняли, что журналисты (и газетчики, и телевизионщики) одновременно почувствовали важность и востребованность в обществе компетентных знаний и прогнозов, которые могут дать опытные и профессиональные политологи.

В.Чирикба ответил на вопросы газеты, и мы их предлагаем вашему вниманию.

– Вячеслав Андреевич, как чувствуете себя на новом месте, в новой должности?

– Чувствую в целом неплохо. Хотя есть проблемы. Нам необходим ремонт, поскольку в помещении прогнили полы, и вода стоит под подвалом, стены мокрые, работать в таких условиях нельзя. Мы ждем окончания ремонта, надеюсь, вскоре после этого сможем начать полноценную работу.

– Есть ли у вас контакты с прежними работниками Центра, в первую очередь с экс-директором Олегом Несторовичем Дамения? Скажем, для перенятия какого-то опыта. Вы же его знаете…

– Я хорошо знаю Олега Несторовича и очень высоко ценю его знания и опыт. Он глубокий философ, интеллектуал. Людей, подобных ему, в Абхазии уже почти нет. В ЦСИ он собрал хороший профессиональный коллектив. Кстати, я сам немало лет проработал в этой организации рядом с этим замечательным человеком. Уверен, что мы сможем наладить с Олегом Несторовичем и его сотрудниками плодотворное взаимодействие.

– Вы подбирали новых работников Центра или остались те, кто был при Гиви Габния?

– Все нынешние сотрудники были назначены прежним руководством.

– Какие у вас личные планы по организации работы Центра? Вы, уверена, их уже продумали, хотя вас назначили не так давно. Или пять месяцев – это достаточное время?

– У меня много планов, но пока не обеспечены нормальные условия для работы, невозможно приступать к их реализации.

– Какую стратегию будете предлагать власти, и какая стратегия сегодня нужна нашей стране?

– Я считаю, что главной проблемой остается, как и при прежних правительствах, подбор компетентных кадров. Кадры решают все – эту максиму еще никто не отменял.

Что до стратегии, то необходимо в самые сжатые сроки создать грамотную и реалистичную концепцию развития страны на трехлетний или пятилетний срок. Хорошая основа уже есть – это и стратегия, разработанная ранее ЦСИ, и другие схожие программы. Кроме того, важно хорошо разобраться в том, почему разработанные программы оказались так и не востребованы руководством, которое их само заказало, заплатив за их выполнение государственные деньги.

– Вы, имеющий большой опыт дипломатической работы и ученый, наверное, знаете, как вывести Абхазию в передовые страны. Что нам нужно делать: ждать (и сколько ждать?) инвестиций или самим работать на полях и плантациях, строить заводы и фабрики и т.д.?

– Я считаю, что нам катастрофически не хватает грамотных, опытных, добросовестных и честных менеджеров, выражаясь советским языком, управленцев, без которых вообще ничего не может само собой получиться. Ведь даже при наличии хорошего инвестирования некомпетентными действиями можно любое дело загубить. Если нет хороших менеджеров в той или иной области в нашей стране, можно использовать аутсорсинг, привлекая специалистов извне, если действительно стоит задача добиться реальных прорывов, а не имитации деятельности. Так поступали многие развивающиеся страны, и мы не можем быть исключением.

Нужно остановить контрабанду овощей и фруктов из Грузии, уничтожающую наше сельское хозяйство, а вместо этого стимулировать местного производителя, крестьянина, фермера. Это создаст рабочие места, занятость населения, снабжение рынков и пунктов питания местными экологически чистыми продуктами, укрепит внутренний рынок. Нужно нацелиться на экспортное производство овощей и фруктов. Для этого нужны большие складские площади с температурным режимом. Имея субтропический климат, мы импортируем цветы. А мы должны их экспортировать, как это делали в довоенное время. Ведь получилось с клубникой, помидорами, хурмой, цитрусовыми, орехами, питьевой водой, напитками. Надо добиваться стопроцентного самообеспечения республики местными овощами и фруктами. Это и вопрос продовольственной безопасности, потому что опасно тотально зависеть от импорта продовольствия. Наше государство должно эту задачу поставить и последовательно решать. Для этого у нас есть целое министерство.

Абхазия вполне может вновь стать экономически процветающей страной, ведь это было в советское время. Но вместо этого мы пока еще очень бедны. Одно из объяснений этому – непомерно высокий уровень серой экономики. Бизнес укрывается от налогов. В магазинах, за исключением супермаркетов, не стоят кассовые аппараты. Это означает, что нет адекватной отчетности, реальные доходы скрываются. Никакое государство не может себе этого позволить. А у нас это стало нормой. Непоступление налогов имеет своим результатом нищенские пенсии и зарплаты, недофинансирование социальной сферы, медицины, образования. Успешная борьба с сокрытием доходов и неуплатой налогов является одним из самых важных показателей эффективности любого государства. Но с этим у нас большие проблемы. Поэтому общество остается бедным, хотя некоторые за счет такого положения, наоборот, богатеют.

– Считаете ли вы, что Центр стратегических исследований может серьезно влиять на работу руководства страны? Вы за собой чувствуете такую силу?

– В обществе должен быть запрос на позитивные изменения, хотя я уверен, что он есть. И в экономике, и в администрировании государством. Если такого запроса нет, если всех нынешнее положение дел устраивает, ЦСИ вряд ли на что-то серьезно повлияет. Но мы, конечно, должны помочь в анализе проблем и в поисках путей их решения.

– Сколько раз за время вашей работы вы встречались с руководителями страны?

– Несколько раз встречался.

– Есть ли какие-либо преграды в вашей работе?

– Низкая зарплата – это серьезная проблема, ведь на мизерные средства трудно привлечь сильные кадры. В остальном от нас зависит, как мы поставим дело и будем ли создавать продукт, который будет востребован. Надежды на это есть.

– В Абхазии в последнее время, и особенно сейчас, очень тяжело. У вас есть стратегический план выхода из трудностей – в политическом, экономическом, социальном, духовно-нравственном вопросах?

– Я думаю, это вопрос к руководству страны.

– Намечаете ли в ближайшее время провести опрос среди населения?

– Пока об этом говорить рановато. Нужно сначала добиться нормальных условий работы учреждения и укрепить кадровый состав. После этого можно начинать полноценную работу.

– Вообще, нужен ли нам Центр как таковой?

– Любое государство имеет такие центры, и не один. Их называют мыслительными танками (think-tank). Я уверен, что такой центр нужен, если он будет создавать востребованный руководством и обществом интеллектуальный продукт. При Олеге Несторовиче это в большой степени удавалось. Надеюсь, и мы сможем продолжить эту традицию.

Вопросы задавала Заира ЦВИЖБА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА