СТАНЦИЯ ЗАПУЩЕНА

Ингурская гидроэлектростанция возобновила работу после завершения ремонта в деривационном тоннеле.

Станция запущена раньше запланированного срока. Действующий график ограничений отменён. В течение недели энергосистема республики будет работать в тестовом режиме. В это время возможны незначительные перебои в подаче электроэнергии.

ИнгурГЭС была остановлена 20 января для проведения ремонта в деривационном тоннеле.

Сам деривационный тоннель диаметром 9,5 метров и протяженностью 15,5 км. Ремонтные работы по плану проводились на наиболее проблемных участках с наибольшими потерями воды. Их общая протяженность составила около трех километров. Всего из-за утечек воды в деривационном тоннеле в год терялось от 250 до 280 млн киловатт/часов.

Ремонтные работы велись в три смены, 22 часа в сутки.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс