ГОСУДАРСТВО НАДЕЕТСЯ НА НАУКУ

В Сухуме, в конференц-зале Кабинета Министров Республики Абхазия, состоялось Общее ежегодное собрание Академии наук Абхазии.

В работе собрания принимали участие вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, академик АНА Валерий Кварчия, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер Сергей Пустовалов, советник Президента Республики Абхазия по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, министры.

Открыл собрание и обратился к присутствующим с приветственной речью президент Академии наук Абхазии, академик АНА Зураб Джапуа.

Отчетные доклады о деятельности научных учреждений АНА на абхазском и русском языках собранию представили академик-секретарь АНА В. А. Когониа и первый вице- президент АНА Сергей Бебия. Итоги комплексной проверки научных учреждений АНА в 2020 году подвел вице-президент АНА Январби Экба, а заместитель президента по финансово-экономическим вопросам Константин Кация представил отчет за 2020 год об исполнении бюджетных смет в системе АНА.

В прениях по отчетным докладам выступили директор АбИГИ АНА Арда Ашуба, академики-секретари отделений АНА Лесик Айба и Роман Дбар.

Со словами приветствия к собранию обратился вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Он подчеркнул, что сложно представить себе состоявшееся государство современного мира, которое не уделяло бы должного внимания науке.

Может, у нас и нет больших финансовых возможностей, но мы стараемся поддерживать отечественную науку. У нас немало именитых ученых, профессионалов в различных научных областях, и государство очень рассчитывает на них.

Затем Бадра Гунба вручил Почетные грамоты и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии по науке имени Г. А. Дзидзария Шоте Салакая (филология) и Наале Касландзия (история). Из-за карантинных ограничений Ш.X. Салакая не смог присутствовать на собрании, и почетные грамота и знак были вручены его сыну, ученому Сослану Салакая.

Были вручены также почетные дипломы лауреатам премии, утвержденной президиумом Академии наук Абхазии для молодых ученых, – за лучшую научную работу, написанную на абхазском языке. Премия учреждена как для гуманитарного, так и для естественного научного направления. Однако на этот раз на конкурс были представлены только гуманитарные работы. Премии удостоились фольклористки Саида Хаджим и Наала Барциц.

Выступил на собрании и советник Президента Республики Абхазия по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Он подчеркнул, что впечатлен итогами деятельности АНА, подходами к перспективам науки в государстве и заверил, что и руководство страны заинтересовано в сохранении и развитии фундаментальной науки, научных школ и, безусловно, в реализации достижений ученых Абхазии во благо страны.

Собрание утвердило дополнения и изменения, внесенные в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на заседании президиума АНА 31 марта 2021 года.

Еще два важных вопроса были решены на Общем ежегодном собрании АНА. Как и предусмотрено Уставом Академии наук Абхазии, на собрании в результате тайного голосования академик АНА Заур Шалашаа, вошедший в состав президиума по должности, избран академиком-секретарем Отделения гуманитарных, социальных и общественных наук Академии наук Абхазии, а член-корреспондент АНА, доктор педагогических наук Алексей Касландзия избран в состав президиума.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА